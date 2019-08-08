8 августа 2019, 14:21
Автомобили Datsun подорожали
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Российские дилеры Datsun подняли цены на обе модели, продающиеся сейчас в нашей стране. Автомобили подорожали на 5 000 рублей во всех комплектациях. Теперь базовый седан Datsun on-DO стоит от 490 000 рублей.
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Седан Datsun on-DO с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» в начальной комплектации Access теперь стоит минимум 490 000 рублей. Автоматическая коробка передач доступна на следующем уровне Trust. Такой автомобиль стоит минимум 572 000 рублей. Более мощный седан со 106-сильным мотором и МКПП стоит теперь от 562 000 рублей. Топовый Datsun on-DO в комплектации Dream II можно купить за 667 000 рублей. Дополнительную скидку можно получить при покупке автомобиля в кредит и при сдаче старой машины в трейд-ин.
За хэтчбек Datsun mi-DO просят минимум 555 000 рублей. Столько стоит автомобиль с 87-сильным мотором и «механикой» в комплектации Trust I. Хэтчбек с автоматической коробкой передач стоит на 50 000 рублей дороже. Мотор мощностью 106 л.с. доступен, начиная с уровня Trust III - от 606 000 рублей. Datsun mi-DO в самой «богатой» комплектации Dream II оценили минимум в 694 000 рублей. С января по июль 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 12 660 автомобилей или на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии
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07.08.2019, 19:45
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
01.12.2017, 10:07
Тест-драйв Datsun on-DO: «автоматом» движимый
18.11.2016, 08:01
Ретро-тест Datsun Bluebird 1600 SSS: он - настоящий!
26.10.2016, 09:41
Тест-драйв Datsun mi-DO: нотная грамота
27.02.2015, 08:26
Тест-драйв Datsun on-DO: японский тюнинг
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
дебилы, а шкода?
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