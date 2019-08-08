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8 августа 2019, 14:21

Автомобили Datsun подорожали

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Российские дилеры Datsun подняли цены на обе модели, продающиеся сейчас в нашей стране. Автомобили подорожали на 5 000 рублей во всех комплектациях. Теперь базовый седан Datsun on-DO стоит от 490 000 рублей.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили обнаружили, что все комплектации автомобилей Datsun стали дороже на 5 000 рублей. Другими словами, цены увеличились на 0,7 – 1,0%. Сейчас в салонах российских дилеров покупатели могут выбирать между седанами on-DO и хэтчбеками mi-DO.

Седан Datsun on-DO с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» в начальной комплектации Access теперь стоит минимум 490 000 рублей. Автоматическая коробка передач доступна на следующем уровне Trust. Такой автомобиль стоит минимум 572 000 рублей. Более мощный седан со 106-сильным мотором и МКПП стоит теперь от 562 000 рублей. Топовый Datsun on-DO в комплектации Dream II можно купить за 667 000 рублей. Дополнительную скидку можно получить при покупке автомобиля в кредит и при сдаче старой машины в трейд-ин.

За хэтчбек Datsun mi-DO просят минимум 555 000 рублей. Столько стоит автомобиль с 87-сильным мотором и «механикой» в комплектации Trust I. Хэтчбек с автоматической коробкой передач стоит на 50 000 рублей дороже. Мотор мощностью 106 л.с. доступен, начиная с уровня Trust III - от 606 000 рублей. Datsun mi-DO в самой «богатой» комплектации Dream II оценили минимум в 694 000 рублей. С января по июль 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 12 660 автомобилей или на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
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Автомобили Datsun подорожали
{{material_126436}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили обнаружили, что все комплектации автомобилей Datsun стали дороже на 5 000 рублей. Другими словами, цены увеличились на 0,7 – 1,0%. Сейчас в салонах российских дилеров покупатели могут выбирать между седанами on-DO и хэтчбеками mi-DO.Седан Datsun on-DO с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» в начальной комплектации Access теперь стоит минимум 490 000 рублей. Автоматическая коробка передач доступна на следующем уровне Trust. Такой автомобиль стоит минимум 572 000 рублей. Более мощный седан со 106-сильным мотором и МКПП стоит теперь от 562 000 рублей. Топовый Datsun on-DO в комплектации Dream II можно купить за 667 000 рублей. Дополнительную скидку можно получить при покупке автомобиля в кредит и при сдаче старой машины в трейд-ин.За хэтчбек Datsun mi-DO просят минимум 555 000 рублей. Столько стоит автомобиль с 87-сильным мотором и «механикой» в комплектации Trust I. Хэтчбек с автоматической коробкой передач стоит на 50 000 рублей дороже. Мотор мощностью 106 л.с. доступен, начиная с уровня Trust III - от 606 000 рублей. Datsun mi-DO в самой «богатой» комплектации Dream II оценили минимум в 694 000 рублей. С января по июль 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 12 660 автомобилей или на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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