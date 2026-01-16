Почему оперативная память стала новой головной болью автопроизводителей — неожиданный поворот

16 января 2026, 17:23
Автомобили дорожают из-за памяти: как кризис на рынке чипов влияет на цены
Цены на память для авто взлетели до рекордных высот. Производители ищут выход из сложной ситуации. Дефицит компонентов грозит задержками поставок. Эксперты не ждут быстрого снижения стоимости. Впереди новые вызовы для отрасли.
В последние месяцы автопроизводители столкнулись с неожиданной проблемой: стоимость оперативной памяти для автомобилей выросла настолько, что стала сопоставима с ценой на драгоценные металлы. Причина - стремительный рост спроса на чипы, вызванный развитием искусственного интеллекта и усложнением электронных систем в современных машинах.
Сегодня даже базовые модели оснащаются десятками электронных блоков, а премиальные авто буквально напичканы вычислительной техникой. Системы помощи водителю, мультимедийные комплексы, электронные ассистенты - все это требует огромных объемов памяти. Как пишет Российская Газета, за год цены на модули DDR4 выросли почти в двадцать раз, а на DDR5 - в шесть раз. Серверные решения объемом 256 ГБ теперь стоят как подержанный автомобиль - до полумиллиона рублей за штуку.
Для автопрома это не просто цифры в отчетах. Себестоимость производства одной машины среднего класса увеличилась на 2-4 тысячи юаней, что эквивалентно 22-44 тысячам рублей. Для массового сегмента это ощутимый удар по марже. Основатель Nio Ли Бин даже предположил, что к 2026 году расходы на память могут превысить затраты на аккумуляторы - и это не выглядит фантастикой.
Но рост цен - лишь часть проблемы. Еще более тревожит дефицит поставок. По оценкам специалистов, уже через два года автозаводы смогут получить менее половины необходимого объема памяти. Это грозит срывами сроков выпуска новых моделей и очередями на покупку. Причина проста: производители чипов переключили внимание на более прибыльные заказы от AI-компаний и дата-центров. Около двух третей мировых мощностей уже заняты под эти нужды, а на автомобильный сектор остается все меньше ресурсов.
Китай и другие страны пытаются наладить собственное производство памяти, но пока это лишь частично сглаживает ситуацию. Полностью закрыть разрыв между спросом и предложением в ближайшие годы не удастся. Эксперты осторожно прогнозируют стабилизацию цен, но о снижении речи не идет. Наоборот, если тренд сохранится, память станет одним из самых дорогих компонентов в автомобиле.
Как реагируют производители? У них два пути: либо поднимать цены на готовые машины, либо экономить на оснащении. Первый вариант уже реализуется в сегменте потребительской электроники - ноутбуки и смартфоны заметно подорожали, а некоторые модели исчезли с прилавков. В автопроме пока стараются не жертвовать функциональностью, но если ситуация не изменится, сокращение комплектаций станет неизбежным.
Парадоксально, но именно память, которую еще недавно считали недорогим расходником, сегодня диктует правила игры на рынке. Автомобили становятся все умнее, но за это приходится платить все большую цену. И пока производители ищут баланс между инновациями и доступностью, покупателям остается только наблюдать за тем, как меняется стоимость привычных вещей.
