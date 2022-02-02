Автомобили Ford скоро станут совсем другими. И вот почему
Фото: Ford
Столь значительные инвестиции потребуются в течение следующих 10 лет, они пойдут на преобразование заводов Ford по всему миру и рост производства моделей на чистой тяге. Цель простая - оспорить доминирование Tesla в области изготовления и продаж электрокаров, даже несмотря на то, что соперник является, по сути, пионером в данной сфере и наиболее успешным игроком.
Новый план Ford попутно предусматривает пересмотр организационной политики, включая массовое привлечение инженеров, специализирующихся на относительно новых для компании дисциплинах, таких как химия батарей, искусственный интеллект и программное обеспечение электромобилей. Эксперты полагают, что компания сосредоточится, в первую очередь, на электрических моделях в так называемом массовом сегменте.
11,4 млрд долларов Ford потратила на тесное сотрудничество с южнокорейской SK Innovation – сообща компании намерены построить 3 завода по производству аккумуляторов и завод по производству электро-грузовиков.
Джим Фарли выразил восхищение генеральным директором Tesla Илоном Маском и признал, что Ford переосмысливает свою миссию, поскольку готовится производить 600 000 электромобилей в год к 2024 году. Автопроизводитель заявляет о желании получить до конца десятилетия половину мировых продаж электромобилей.
«Мне нравится такой бизнес»
Фарли заявил, что многому научился, наблюдая, как Маск превращает свою компанию из борющегося стартапа в высокоприбыльного глобального лидера рынка электрокаров, который инвесторы оценивают более чем в 1 трлн долларов.
В конечном счете, Ford надеется обогнать Tesla, но пока пытается укрепить свое положение в качестве американского №2 продавца электромобилей. «Чтобы добиться успеха в этом цифровом электрическом продукте, нужны таланты и новый способ управления бизнесом, который заметно отличается от того, что мы делали последние 118 лет, - заявил Джим Фарли на прошлой неделе».
«Бензиновые» деньги не пахнут
Все бы, как говорится, ничего, но, в отличие от Tesla, руководителям Ford предстоит еще какое-то время сосредоточить свои усилия на производстве и продажах автомобилей с ДВС, которые в настоящее время приносят корпорации всю прибыль, необходимую для финансирования «электричества». Ведь бензиновые модели продаются все меньше и меньше.
Джим Фарли рассматривает автомобили на бензиновом топливе как дееспособные в течение еще нескольких лет и все еще намерен инвестировать в них, дабы поддерживать конкурентоспособность с соперниками. Упор будет делаться на увеличение продаж сервисных, постгарантийных и финансовых услуг владельцам автомобилей Ford – это, по мнению финансиста Фарли, может приносить доход в размере 20 млрд долларов в год.
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