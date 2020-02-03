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3 февраля 2020, 13:31

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

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Китайская компания GAC успешно завершила в России ходовые испытания двух новых моделей: кроссовера GS5 и минивена GN8. Автомобили преодолели полторы тысячи километров по пути из Екатеринбурга в Москву.
Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами

 

Автомобили GAC проверили российскими дорогами
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
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Как стало известно журналистам портала «Китайские автомобили», минивен GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 после автопробега протяженностью почти в 1,5 тысячи километров встали в Москве на техобслуживание к официальному дилеру «Автолайт» на улице Прокатной. Сотрудники сервиса заменили масло и фильтры, а также проверили техническое состояние основных узлов. Продажи двух новых моделей должны начаться в 2020 году.

Габаритная длина минивена GAC GN8 достигает 5 066 мм, что 121 мм больше, чем у Toyota Alphard. Под капотом работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с., который сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Российским покупателям могут предложить версию с другим двигателем на 201 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической «коробкой». В Китае минивен стоит минимум 193 тыс. юаней или 1,75 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Кроссовер GAC GS5 по размеру напоминает Nissan X-Trail. Его габариты: длина – 4 695 мм, ширина – 1 885 мм, высота – 1 700 мм, колесная база – 2 710 мм. В Поднебесной кроссовер оснащается 1,5-литровыми турбомоторами, доступными в двух вариантах мощности: 152 л.с. и 169 л.с. Первый агрегат работает в паре с «механикой» или «автоматом», второй – только с автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 102 тыс. юаней или около 926,5 тыс. рублей.

Кстати, вместе с кроссовером GS5 и минивеном GN8 в пробеге участвовал большой вседорожник GS8 с новой связкой мотор+КПП. Если сейчас покупатели могут приобрести автомобили с 2,0-литровым турбомотором и 6-диапазонным «автоматом» по цене от 1 898 000 рублей. На испытания вывели новую модификацию с тем же мотором и 7-диапазонной автоматической коробкой передач.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
AutomarketSPb | отзывы
Что здесь хорошо, что цены доступные. За Аутлендер просят 1 млн 70 тыс. и могут в процессе упасть до 1 млн. Но никакой гарантии качества и близко нет. Машины стоят вплотную, если хочешь посмотреть из среднего ряда, надо выкатывать впереди стоящие, это делают только внесения залога. Если машина не понравится ...
vereteno
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Автомобили GAC проверили российскими дорогами
{{material_128348}}Как стало известно журналистам портала «Китайские автомобили», минивен GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 после автопробега протяженностью почти в 1,5 тысячи километров встали в Москве на техобслуживание к официальному дилеру «Автолайт» на улице Прокатной. Сотрудники сервиса заменили масло и фильтры, а также проверили техническое состояние основных узлов. Продажи двух новых моделей должны начаться в 2020 году.Габаритная длина минивена GAC GN8 достигает 5 066 мм, что 121 мм больше, чем у Toyota Alphard. Под капотом работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с., который сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Российским покупателям могут предложить версию с другим двигателем на 201 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической «коробкой». В Китае минивен стоит минимум 193 тыс. юаней или 1,75 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.Кроссовер GAC GS5 по размеру напоминает Nissan X-Trail. Его габариты: длина – 4 695 мм, ширина – 1 885 мм, высота – 1 700 мм, колесная база – 2 710 мм. В Поднебесной кроссовер оснащается 1,5-литровыми турбомоторами, доступными в двух вариантах мощности: 152 л.с. и 169 л.с. Первый агрегат работает в паре с «механикой» или «автоматом», второй – только с автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 102 тыс. юаней или около 926,5 тыс. рублей.Кстати, вместе с кроссовером GS5 и минивеном GN8 в пробеге участвовал большой вседорожник GS8 с новой связкой мотор+КПП. Если сейчас покупатели могут приобрести автомобили с 2,0-литровым турбомотором и 6-диапазонным «автоматом» по цене от 1 898 000 рублей. На испытания вывели новую модификацию с тем же мотором и 7-диапазонной автоматической коробкой передач.
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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