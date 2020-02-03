3 февраля 2020, 13:31
Автомобили GAC проверили российскими дорогами
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Китайская компания GAC успешно завершила в России ходовые испытания двух новых моделей: кроссовера GS5 и минивена GN8. Автомобили преодолели полторы тысячи километров по пути из Екатеринбурга в Москву.
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Габаритная длина минивена GAC GN8 достигает 5 066 мм, что 121 мм больше, чем у Toyota Alphard. Под капотом работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с., который сочетается с 8-диапазонным «автоматом». Российским покупателям могут предложить версию с другим двигателем на 201 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической «коробкой». В Китае минивен стоит минимум 193 тыс. юаней или 1,75 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Кроссовер GAC GS5 по размеру напоминает Nissan X-Trail. Его габариты: длина – 4 695 мм, ширина – 1 885 мм, высота – 1 700 мм, колесная база – 2 710 мм. В Поднебесной кроссовер оснащается 1,5-литровыми турбомоторами, доступными в двух вариантах мощности: 152 л.с. и 169 л.с. Первый агрегат работает в паре с «механикой» или «автоматом», второй – только с автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 102 тыс. юаней или около 926,5 тыс. рублей.
Кстати, вместе с кроссовером GS5 и минивеном GN8 в пробеге участвовал большой вседорожник GS8 с новой связкой мотор+КПП. Если сейчас покупатели могут приобрести автомобили с 2,0-литровым турбомотором и 6-диапазонным «автоматом» по цене от 1 898 000 рублей. На испытания вывели новую модификацию с тем же мотором и 7-диапазонной автоматической коробкой передач.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
Что здесь хорошо, что цены доступные. За Аутлендер просят 1 млн 70 тыс. и могут в процессе упасть до 1 млн. Но никакой гарантии качества и близко нет. Машины стоят вплотную, если хочешь посмотреть из среднего ряда, надо выкатывать впереди стоящие, это делают только внесения залога. Если машина не понравится ...
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