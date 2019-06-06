6 июня 2019, 00:01

Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки

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Концерн General Motors и производитель шин Michelin заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместными усилиями разработать новый тип покрышек – безвоздушных. Испытания начнутся в ближайшее время.
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
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Новую технологию назвали Uptis – сокращенно от Unique Puncture-proof Tire System, что означает «уникальная, устойчивая к проколам система шин». Безвоздушная покрышка изготовлена из композитного каучука и полимерного стекловолокна. Конструкция представляет собой два «обода», между которыми натянуты эластичные «спицы». Безвоздушные покрышки достаточно прочные, пригодны для эксплуатации на высоких скоростях и экономичны в производстве.

Концерн General Motors приступит к испытаниям новых шин уже в 2019 году. На роль тестового автомобиля выбрали электрический Chevrolet Bolt EV. Испытывать безвоздушные покрышки сначала будут на полигоне GM в Милфорде (штат Мичиган, США). Затем автомобили выедут на дороги общего пользования. Стоит отметить, что дороги в Мичигане печально известны плохим качеством и обилием выбоин. Если все пойдет хорошо, то к 2024 году новые шины начнут устанавливать на серийные автомобили General Motors. На первых порах их будут предлагать покупателям в качестве опции.

Старший вице-президент GM Стив Кифер назвал шины Uptis «революционной технологией», которая имеет прекрасные перспективы. Благодаря своей конструкции, такие покрышки легче стандартных. Они снижают массу автомобиля и позволяют увеличить дальность хода для электрокаров. Концерн GM выступает в роли «технического партнера». Michelin сохраняет все права на изобретение и сможет продавать безвоздушные шины другим автопроизводителям.


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Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
{{material_123864}}Новую технологию назвали Uptis – сокращенно от Unique Puncture-proof Tire System, что означает «уникальная, устойчивая к проколам система шин». Безвоздушная покрышка изготовлена из композитного каучука и полимерного стекловолокна. Конструкция представляет собой два «обода», между которыми натянуты эластичные «спицы». Безвоздушные покрышки достаточно прочные, пригодны для эксплуатации на высоких скоростях и экономичны в производстве.Концерн General Motors приступит к испытаниям новых шин уже в 2019 году. На роль тестового автомобиля выбрали электрический Chevrolet Bolt EV. Испытывать безвоздушные покрышки сначала будут на полигоне GM в Милфорде (штат Мичиган, США). Затем автомобили выедут на дороги общего пользования. Стоит отметить, что дороги в Мичигане печально известны плохим качеством и обилием выбоин. Если все пойдет хорошо, то к 2024 году новые шины начнут устанавливать на серийные автомобили General Motors. На первых порах их будут предлагать покупателям в качестве опции.Старший вице-президент GM Стив Кифер назвал шины Uptis «революционной технологией», которая имеет прекрасные перспективы. Благодаря своей конструкции, такие покрышки легче стандартных. Они снижают массу автомобиля и позволяют увеличить дальность хода для электрокаров. Концерн GM выступает в роли «технического партнера». Michelin сохраняет все права на изобретение и сможет продавать безвоздушные шины другим автопроизводителям.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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