6 июня 2019, 00:01
Автомобили General Motors обуют в безвоздушные покрышки
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Концерн General Motors и производитель шин Michelin заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместными усилиями разработать новый тип покрышек – безвоздушных. Испытания начнутся в ближайшее время.
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Концерн General Motors приступит к испытаниям новых шин уже в 2019 году. На роль тестового автомобиля выбрали электрический Chevrolet Bolt EV. Испытывать безвоздушные покрышки сначала будут на полигоне GM в Милфорде (штат Мичиган, США). Затем автомобили выедут на дороги общего пользования. Стоит отметить, что дороги в Мичигане печально известны плохим качеством и обилием выбоин. Если все пойдет хорошо, то к 2024 году новые шины начнут устанавливать на серийные автомобили General Motors. На первых порах их будут предлагать покупателям в качестве опции.
Старший вице-президент GM Стив Кифер назвал шины Uptis «революционной технологией», которая имеет прекрасные перспективы. Благодаря своей конструкции, такие покрышки легче стандартных. Они снижают массу автомобиля и позволяют увеличить дальность хода для электрокаров. Концерн GM выступает в роли «технического партнера». Michelin сохраняет все права на изобретение и сможет продавать безвоздушные шины другим автопроизводителям.
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18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
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