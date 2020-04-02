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2 апреля 2020, 12:24

Автомобили Hyundai прибавили до 30 000 рублей

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Вслед за другими автопроизводителями подняла цены и компания Hyundai. Подорожание затронуло весь модельный ряд, представленный в России, за исключением заряженного хэтчбека Hyundai i30N. Цены выросли на 6 000 – 30 000 рублей.
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Седан Hyundai Solaris подорожал на минимальные 6 000 рублей во всех комплектациях, кроме базовой Active. К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили. Теперь за дорестайлинговый автомобиль просят от 756 000 до 1 027 000 рублей. Обновленный вариант стоит от 765 000 до 1 061 000 рублей. Цены седана Elantra выросли на 10 000 рублей во всех комплектациях. Новые цены находятся в пределах от 1 084 000 до 1 355 000 рублей. 

Базовые версии кроссоверов Hyundai Creta не изменились, зато все остальные комплектации подорожали на 12 000 рублей. Дорестайлинговая версия стоит от 972 000 до 1 512 000 рублей, за обновленный кроссовер просят от 975 000 до 1 552 000 рублей. Более крупный кроссовер Hyundai Tucson подорожал во всех комплектациях на 15 000 рублей. Теперь цены начинаются от 1 564 000 рублей за версию с бензиновым мотором и от 1 949 000 рублей за дизельную модификацию. «Спортивный» Tucson N Line стоит от 2 214 000 до 2 364 000 рублей.

Седан Hyundai Sonata подорожал на 25 000 рублей и теперь стоит от 1 524 000 до 2 074 000 рублей. Максимальную прибавку в 30 000 рублей получил кроссовер Hyundai Santa Fe. Базовый автомобиль с бензиновым мотором стоит от 2 179 000 рублей, а с дизельным – от 2 489 000 рублей. Предыдущий раз Hyundai корректировал цены на автомобили в 3 месяца назад. Тогда большая часть модельного ряда подорожала на 10 000 – 50 000 рублей.

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Автомобили Hyundai прибавили до 30 000 рублей
{{material_129439}}Седан Hyundai Solaris подорожал на минимальные 6 000 рублей во всех комплектациях, кроме базовой Active. К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили. Теперь за дорестайлинговый автомобиль просят от 756 000 до 1 027 000 рублей. Обновленный вариант стоит от 765 000 до 1 061 000 рублей. Цены седана Elantra выросли на 10 000 рублей во всех комплектациях. Новые цены находятся в пределах от 1 084 000 до 1 355 000 рублей. Базовые версии кроссоверов Hyundai Creta не изменились, зато все остальные комплектации подорожали на 12 000 рублей. Дорестайлинговая версия стоит от 972 000 до 1 512 000 рублей, за обновленный кроссовер просят от 975 000 до 1 552 000 рублей. Более крупный кроссовер Hyundai Tucson подорожал во всех комплектациях на 15 000 рублей. Теперь цены начинаются от 1 564 000 рублей за версию с бензиновым мотором и от 1 949 000 рублей за дизельную модификацию. «Спортивный» Tucson N Line стоит от 2 214 000 до 2 364 000 рублей.Седан Hyundai Sonata подорожал на 25 000 рублей и теперь стоит от 1 524 000 до 2 074 000 рублей. Максимальную прибавку в 30 000 рублей получил кроссовер Hyundai Santa Fe. Базовый автомобиль с бензиновым мотором стоит от 2 179 000 рублей, а с дизельным – от 2 489 000 рублей. Предыдущий раз Hyundai корректировал цены на автомобили в 3 месяца назад. Тогда большая часть модельного ряда подорожала на 10 000 – 50 000 рублей.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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