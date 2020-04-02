2 апреля 2020, 12:24
Автомобили Hyundai прибавили до 30 000 рублей
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Вслед за другими автопроизводителями подняла цены и компания Hyundai. Подорожание затронуло весь модельный ряд, представленный в России, за исключением заряженного хэтчбека Hyundai i30N. Цены выросли на 6 000 – 30 000 рублей.
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Базовые версии кроссоверов Hyundai Creta не изменились, зато все остальные комплектации подорожали на 12 000 рублей. Дорестайлинговая версия стоит от 972 000 до 1 512 000 рублей, за обновленный кроссовер просят от 975 000 до 1 552 000 рублей. Более крупный кроссовер Hyundai Tucson подорожал во всех комплектациях на 15 000 рублей. Теперь цены начинаются от 1 564 000 рублей за версию с бензиновым мотором и от 1 949 000 рублей за дизельную модификацию. «Спортивный» Tucson N Line стоит от 2 214 000 до 2 364 000 рублей.
Седан Hyundai Sonata подорожал на 25 000 рублей и теперь стоит от 1 524 000 до 2 074 000 рублей. Максимальную прибавку в 30 000 рублей получил кроссовер Hyundai Santa Fe. Базовый автомобиль с бензиновым мотором стоит от 2 179 000 рублей, а с дизельным – от 2 489 000 рублей. Предыдущий раз Hyundai корректировал цены на автомобили в 3 месяца назад. Тогда большая часть модельного ряда подорожала на 10 000 – 50 000 рублей.
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