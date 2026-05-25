На чём ездят в Северной Корее: сколько стоит бензин и почему действует запрет на автомобили

25 мая 2026, 12:02
Автомобили и бензин в КНДР: цены, дефицит, уникальные модели и новые правила
В КНДР автомобили остаются роскошью, а бензин - дефицитом. Несмотря на санкции и ограничения, страна продолжает использовать советские копии, внедряет китайские новинки и даже разрешила частные машины. Почему это важно - в нашем материале.
Автомобильная жизнь в КНДР — это уникальное сочетание советского наследия, вынужденных технических решений и современных ограничений.
Первый автозавод в стране появился еще в 1950 году, но массовое производство стартовало только к концу десятилетия. Тогда на конвейер поставили копию ГАЗ-51, которую в Корее назвали Sungri-58. Позже появились аналоги ГАЗ-63 и ГАЗ-69, а также легковая Achimkoy — местная версия «Победы» ГАЗ М-20. Даже спустя десятилетия эти машины продолжают ездить по дорогам страны, хотя их техническое состояние и расход топлива далеки от идеала.
С топливом в КНДР всегда было сложно. После введения санкций ООН в 2017 году страна может официально закупать не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов в год — это в десять раз меньше, чем тратит, например, Латвия. Большая часть топлива поступает через перегрузку с танкеров в открытом море, но дефицит ощущался еще до санкций. Уже в 1970-х грузовики начали переводить на газогенераторы: в кузове устанавливали бочку, где сжигались дрова или уголь, а выделяющийся газ шел прямо в двигатель. Такие машины, называемые «мугтанча», до сих пор встречаются в деревнях и считаются основным грузовым транспортом вне крупных городов.
В 1974 году КНДР получила от Швеции тысячу седанов Volvo 144GL, но за автомобили так и не расплатилась. Долг с процентами к 2019 году превысил 2,7 млрд шведских крон, а сами машины до сих пор работают такси в Пхеньяне. Это один из самых известных примеров невыполненных международных контрактов в автомобильной истории.
В конце 1990-х КНДР попыталась обновить автопарк. Неожиданным партнером стала южнокорейская «Церковь Объединения», благодаря которой в Нампхо появился завод Pyeonghwa Motors. Первые модели были переработанными Fiat Siena и Fiat Doblo, но после 2012 года завод перешел под контроль государства, а ассортимент пополнился китайскими машинами с местными шильдиками. Иногда на выставках появлялись даже российские Lada Xray, Priora и Lada 4x4.
Цены на автомобили в КНДР поражают: новый легковой автомобиль стоит от 30 000 до 100 000 долларов, а подержанный на черном рынке — от 20 000. При этом средняя зарплата не превышает 100 долларов в месяц. Литр бензина на черном рынке — около 5 долларов, а в периоды острого дефицита цена доходит до 10. Заправки встречаются редко, топливо в первую очередь распределяется для государственных нужд. Многие водители используют переработанное растительное масло или этанол из кукурузы.
До 2024 года купить машину мог только тот, кому разрешило государство. Получение прав занимало до двух лет, а легковой автомобиль считался самой сложной категорией. С недавних пор правила смягчились: частные покупки разрешены, на дорогах появились машины с желтыми номерами — это личный транспорт. Однако на одну семью разрешено только одно авто, а продать его можно лишь через государственный комиссионный магазин. Использовать машину для заработка запрещено.
Еще пять лет назад улицы Пхеньяна были почти пустыми, а движение регулировали девушки в форме. Сейчас ситуация изменилась: на дорогах столицы появились современные китайские и даже европейские автомобили, а парковки стали заполняться. Среди новых моделей замечены Li Auto L9, Changan, Chery, Geely, BMW и Audi. Автопарк страны растет, несмотря на все ограничения.
В личном гараже руководителя КНДР числятся Mercedes-Benz S-Класс, Maybach, Rolls-Royce Phantom, а в 2024 году к ним добавились два Aurus, подаренных российской стороной. При этом в 2018 году его видели за рулем обычной Lada Priora. Такой контраст подчеркивает разницу между элитой и обычными жителями страны.
