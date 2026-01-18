Редкие машины с экранной историей — сколько просят и за что платят?

18 января 2026, 05:19
Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде
В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.
В Калининграде на продажу выставили автомобили, которые не просто мелькали в кадре, а стали настоящими героями новогодних фильмов. Эти машины - не только транспорт. Каждый из представленных экземпляров связан с эпохой кинематографа, их появление на рынке вызывает живой интерес у коллекционеров и поклонников кино.
Один из самых узнаваемых автомобилей — Dodge Ram Van, который ассоциируется с фильмом «Один дома». Именно на таком фургоне передвигались печально известные «мокрые бандиты», ставшие символом неудачливых злодеев. В продаже появился Dodge Ram Van 2001 года выпуска, оснащенный бензиновым двигателем объемом 3,9 литра, автоматической коробкой передачи и задним приводом. Внутри - кондиционер, гидроусилитель руля и круиз-контроль, а снаружи - массивные металлические бамперы и строгий дизайн. Пробег у машины - 205 тысяч километров, цена - 1,25 миллиона рублей. Такой автомобиль не только вызывает ностальгию, но и передает характер владельца.
Следующий лот - Nissan Murano третьего поколения, который зрители связываются с фильмом «Обратная связь». Этот кроссовер 2019 года выпуска оснащен бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, вариатором и полным приводом. В комплектации - кожаный салон, люк, многозонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, а также современные системы помощи водителю. Пробег составляет 109 тысяч километров, стоимость – 2,5 миллиона рублей. В кино такой автомобиль создает ощущение уюта и безопасности, а в жизни - это выбор для тех, кто ценит комфорт и технологичность.
Завершает подборку ГАЗ-21 «Волга», знакомая зрителям по фильму «Старушки в снегах». Данный автомобиль 1963 года выпуска имеет исключительное состояние: кузов без вмешательства, новый двигатель и коробка передач. Светлый салон и классические линии кузова возвращаются в эпоху, когда «Волга» была символическим обращением и мечтой многих советских граждан. Пробег у машины всего 3 тысячи километров, цена достигает 3 миллионов рублей. Такой экземпляр - находка для ценителей ретро и коллекционеров, которые ищут не просто автомобиль, часть истории.
Появление на рынке автомобилей с экранной биографией – событие редкое. Они не только вызывают интерес у поклонников кино, но и становятся объектом инвестиций. Ведь такие машины - это не просто средство передвижения, а живая память о времени, героях и поддержке, которую они дарили зрителям. В Калининграде сегодня можно не только увидеть, но и приобрести место новогодней сказки на колесах.
Похожие материалы Додж, Ниссан, GAZ
-
15.01.2026, 18:27
Владелец не хочет расставаться с Ram 1500 TRX даже за 7,5 млн рублей
Ram 1500 TRX 2022 года с пробегом и доработками не нашел покупателя на аукционе. Владелец отказался продавать его за 76 588 долларов, хотя сам купил почти за 97 тысяч. Почему машина не ушла с молотка - вопрос открытый. Интрига вокруг этой сделки только нарастает.Читать далее
-
15.01.2026, 07:56
Руководитель Ram усомнился в темпах электрификации и признал любовь к V8
Глава Ram высказал сомнения в скорости перехода на электромобили. Он отметил, что покупатели пикапов по-прежнему выбирают V8. Электрификация, по его мнению, идет быстрее, чем готовы потребители. Вопрос о будущем рынка остается открытым.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
12.01.2026, 17:46
Редкая ГАЗ 21 Волга 1964 года с пробегом 65 тысяч км продается в Алапаевске
В Алапаевске выставлен на продажу ГАЗ 21 Волга 1964 года. Автомобиль на ходу, с оригинальным мотором и механикой. Пробег - 65 010 км, два владельца. Состояние достойное, машина используется ежедневно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
29.12.2025, 15:28
Редкая ГАЗ-21 «Волга» 1959 года с пробегом 159 км продается за 35 млн рублей
В Тольятти появился необычный лот – ГАЗ-21 1959 года с минимальным пробегом. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Цена выросла почти вдвое за два года. Почему этот автомобиль так ценится, остается загадкой. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 12:44
Редкий Ram 1500 TRX с твин-турбо и пробегом 52 тыс. км выставлен на аукцион
На аукционе появился Ram 1500 TRX 2021 года с твин-турбо и пробегом 32 700 миль (52 600 км). Владелец добавил множество опций и улучшений. Торги завершатся 1 января 2026 года. Текущая ставка - 10 000 долларов (785 000 рублей). Интерес к этому пикапу растет, и финальная цена может удивить.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
20.12.2025, 07:16
Глава Ram заявил, что покупатели 1500 предпочитают HEMI V8 вместо Hurricane I6
Покупатели Ram 1500 в США массово выбирают проверенный V8, а не новый I6. Продажи восьмицилиндровых моторов заметно опережают современные шестерки. Руководство бренда удивлено такой динамикой. Что стоит за этим выбором – узнаете в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
