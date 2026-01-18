Редкие машины с экранной историей — сколько просят и за что платят?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 января 2026, 05:19

Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде

Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде

Редкие машины с экранной историей — сколько просят и за что платят?

Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде

В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.

В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.

В Калининграде на продажу выставили автомобили, которые не просто мелькали в кадре, а стали настоящими героями новогодних фильмов. Эти машины - не только транспорт. Каждый из представленных экземпляров связан с эпохой кинематографа, их появление на рынке вызывает живой интерес у коллекционеров и поклонников кино.

Один из самых узнаваемых автомобилей — Dodge Ram Van, который ассоциируется с фильмом «Один дома». Именно на таком фургоне передвигались печально известные «мокрые бандиты», ставшие символом неудачливых злодеев. В продаже появился Dodge Ram Van 2001 года выпуска, оснащенный бензиновым двигателем объемом 3,9 литра, автоматической коробкой передачи и задним приводом. Внутри - кондиционер, гидроусилитель руля и круиз-контроль, а снаружи - массивные металлические бамперы и строгий дизайн. Пробег у машины - 205 тысяч километров, цена - 1,25 миллиона рублей. Такой автомобиль не только вызывает ностальгию, но и передает характер владельца.

Следующий лот - Nissan Murano третьего поколения, который зрители связываются с фильмом «Обратная связь». Этот кроссовер 2019 года выпуска оснащен бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, вариатором и полным приводом. В комплектации - кожаный салон, люк, многозонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, а также современные системы помощи водителю. Пробег составляет 109 тысяч километров, стоимость – 2,5 миллиона рублей. В кино такой автомобиль создает ощущение уюта и безопасности, а в жизни - это выбор для тех, кто ценит комфорт и технологичность.

Завершает подборку ГАЗ-21 «Волга», знакомая зрителям по фильму «Старушки в снегах». Данный автомобиль 1963 года выпуска имеет исключительное состояние: кузов без вмешательства, новый двигатель и коробка передач. Светлый салон и классические линии кузова возвращаются в эпоху, когда «Волга» была символическим обращением и мечтой многих советских граждан. Пробег у машины всего 3 тысячи километров, цена достигает 3 миллионов рублей. Такой экземпляр - находка для ценителей ретро и коллекционеров, которые ищут не просто автомобиль, часть истории.

Появление на рынке автомобилей с экранной биографией – событие редкое. Они не только вызывают интерес у поклонников кино, но и становятся объектом инвестиций. Ведь такие машины - это не просто средство передвижения, а живая память о времени, героях и поддержке, которую они дарили зрителям. В Калининграде сегодня можно не только увидеть, но и приобрести место новогодней сказки на колесах.

Упомянутые модели: Dodge Ram, Nissan Murano (от 2 100 000 Р), ГАЗ 21 Волга
Упомянутые марки: Dodge, Nissan, ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж, Ниссан, GAZ

Похожие материалы Додж, Ниссан, GAZ

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Архангельск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться