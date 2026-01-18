Редкие машины с экранной историей — сколько просят и за что платят?

Автомобили из культовых новогодних фильмов выставили на продажу в Калининграде

В Калининграде появились на продаже машины, знакомые по любимым новогодним фильмам. Среди них - легендарный Dodge Ram Van и ГАЗ-21. Узнайте, чем уникальны эти авто и почему их хотят купить.

В Калининграде на продажу выставили автомобили, которые не просто мелькали в кадре, а стали настоящими героями новогодних фильмов. Эти машины - не только транспорт. Каждый из представленных экземпляров связан с эпохой кинематографа, их появление на рынке вызывает живой интерес у коллекционеров и поклонников кино.

Один из самых узнаваемых автомобилей — Dodge Ram Van, который ассоциируется с фильмом «Один дома». Именно на таком фургоне передвигались печально известные «мокрые бандиты», ставшие символом неудачливых злодеев. В продаже появился Dodge Ram Van 2001 года выпуска, оснащенный бензиновым двигателем объемом 3,9 литра, автоматической коробкой передачи и задним приводом. Внутри - кондиционер, гидроусилитель руля и круиз-контроль, а снаружи - массивные металлические бамперы и строгий дизайн. Пробег у машины - 205 тысяч километров, цена - 1,25 миллиона рублей. Такой автомобиль не только вызывает ностальгию, но и передает характер владельца.

Следующий лот - Nissan Murano третьего поколения, который зрители связываются с фильмом «Обратная связь». Этот кроссовер 2019 года выпуска оснащен бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, вариатором и полным приводом. В комплектации - кожаный салон, люк, многозонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, а также современные системы помощи водителю. Пробег составляет 109 тысяч километров, стоимость – 2,5 миллиона рублей. В кино такой автомобиль создает ощущение уюта и безопасности, а в жизни - это выбор для тех, кто ценит комфорт и технологичность.

Завершает подборку ГАЗ-21 «Волга», знакомая зрителям по фильму «Старушки в снегах». Данный автомобиль 1963 года выпуска имеет исключительное состояние: кузов без вмешательства, новый двигатель и коробка передач. Светлый салон и классические линии кузова возвращаются в эпоху, когда «Волга» была символическим обращением и мечтой многих советских граждан. Пробег у машины всего 3 тысячи километров, цена достигает 3 миллионов рублей. Такой экземпляр - находка для ценителей ретро и коллекционеров, которые ищут не просто автомобиль, часть истории.

Появление на рынке автомобилей с экранной биографией – событие редкое. Они не только вызывают интерес у поклонников кино, но и становятся объектом инвестиций. Ведь такие машины - это не просто средство передвижения, а живая память о времени, героях и поддержке, которую они дарили зрителям. В Калининграде сегодня можно не только увидеть, но и приобрести место новогодней сказки на колесах.