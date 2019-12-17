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17 декабря 2019, 15:36

Автомобили Jeep доступны по подписке

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Фото: Jeep
Российский офис FCA и премиальный каршеринг Anytime Prime запустили новый сервис подписки «Jeep 4 Freedom». В аренду на срок от 3 до 30 дней предлагают взять Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler.
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Минимальная цена суточной аренды Jeep Compass начинается от 2333 рублей, Grand Cherokee – от 5000 рублей и Wrangler – от 7366 рублей. В стоимость включена аренда автомобиля без наклеек каршеринга. Сервис круглосуточной технической поддержки поможет в трудной ситуации. Специалисты поменяют пробитое колесо или подвезут «внезапно» закончившийся бензин. В цену также включены две комплексные мойки, которые можно заказать через приложение - утром клиента встретит чистый автомобиль.

На арендованном автомобиле можно ездить без ограничения пробега, но удаляться от МКАД разрешено на расстояние не более до 500 километров. Единственное исключение сделали для поездок в Санкт-Петербург – северную столицу также включили в «зеленую» зону.

В представительстве FCA уверены, что программа Jeep 4 Freedom поможет российским клиентам поближе познакомиться с автомобилями легендарной американской марки. Кроме того, они смогут чаще пересаживаться на новые модели или арендовать внедорожник, когда в нем возникнет необходимость.


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Отзывы по теме
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Форум Jeep Grand Cherokee
Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
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Автомобили Jeep доступны по подписке
{{material_128363}}Минимальная цена суточной аренды Jeep Compass начинается от 2333 рублей, Grand Cherokee – от 5000 рублей и Wrangler – от 7366 рублей. В стоимость включена аренда автомобиля без наклеек каршеринга. Сервис круглосуточной технической поддержки поможет в трудной ситуации. Специалисты поменяют пробитое колесо или подвезут «внезапно» закончившийся бензин. В цену также включены две комплексные мойки, которые можно заказать через приложение - утром клиента встретит чистый автомобиль.На арендованном автомобиле можно ездить без ограничения пробега, но удаляться от МКАД разрешено на расстояние не более до 500 километров. Единственное исключение сделали для поездок в Санкт-Петербург – северную столицу также включили в «зеленую» зону.В представительстве FCA уверены, что программа Jeep 4 Freedom поможет российским клиентам поближе познакомиться с автомобилями легендарной американской марки. Кроме того, они смогут чаще пересаживаться на новые модели или арендовать внедорожник, когда в нем возникнет необходимость.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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