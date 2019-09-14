14 сентября 2019, 16:50
Автомобили Jeep в сентябре распродают со скидкой до 710 000 рублей
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Российский офис альянса FCA приготовил для своих клиентов специальное предложение, которое распространяется в сентябре на все модели Jeep, а также на минивены Chrysler Pacifica. В зависимости от автомобиля скидка составит от 50 до 710 тысяч рублей.
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Младший «брат» Grand Cherokee – вседорожник Jeep Cherokee можно купить со скидкой от 340 000 до 450 000 рублей. Максимальная выгода положена покупателям версии Longitude. Двух- и четырехдверные модификации Jeep Wrangler в сентябре могут обойтись дешевле на 200 000 – 550 000 рублей.
Вседорожник Jeep Compass в сентябре продается со скидкой 90 000 рублей, а Jeep Renegade – со скидкой 30 000 рублей. Предложение распространяется на все комплектации этих двух моделей. Кроме того, компания FCA Rus подготовила специальное предложение и для премиальных минивенов Chrysler Pacifica. Потенциальные покупатели могут рассчитывать на скидку в 130 000 рублей.
По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1 244 автомобиля, или на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки в России остается Jeep Grand Cherokee.
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