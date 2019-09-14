Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 сентября 2019, 16:50

Автомобили Jeep в сентябре распродают со скидкой до 710 000 рублей

  • 199
  • 0
Российский офис альянса FCA приготовил для своих клиентов специальное предложение, которое распространяется в сентябре на все модели Jeep, а также на минивены Chrysler Pacifica. В зависимости от автомобиля скидка составит от 50 до 710 тысяч рублей.
Ранее мы писали
Лет этак пять назад Compass в линейке Jeep был наподобие восьмой дочери матрешки. Сегодня роль самого маленького ...
Читать далее
Покупатели флагманского внедорожника Jeep Grand Cherokee могут рассчитывать на скидку от 50 до 710 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 710 000 рублей получат клиенты, остановившие свой выбор на самом быстром серийном внедорожнике в мире – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для версий Grand Cherokee Overland и Grand Cherokee Limited скидка составляет 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно.

Младший «брат» Grand Cherokee – вседорожник Jeep Cherokee можно купить со скидкой от 340 000 до 450 000 рублей. Максимальная выгода положена покупателям версии Longitude. Двух- и четырехдверные модификации Jeep Wrangler в сентябре могут обойтись дешевле на 200 000 – 550 000 рублей.

Вседорожник Jeep Compass в сентябре продается со скидкой 90 000 рублей, а Jeep Renegade – со скидкой 30 000 рублей. Предложение распространяется на все комплектации этих двух моделей. Кроме того, компания FCA Rus подготовила специальное предложение и для премиальных минивенов Chrysler Pacifica. Потенциальные покупатели могут рассчитывать на скидку в 130 000 рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1 244 автомобиля, или на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки в России остается Jeep Grand Cherokee.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Игнат Озеров
Не подведут в дороге: ТОП-7 надежных автомобилей
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
Дмитрий
Почему не открывается капот Jeep Gran Cherokee
Так звук хоть какой есть. когда из салона жмете ручку? Может она теперь ходит легко и без щелчка? Я клоню к тому, что может с этой ручки трос соскочил, который язычок открывал, поэтому и не реагирует никак. В любом случае, в данный момент, у вас вариант открыть только в ручную. Способы два комментатора ...
Victor
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Крайслер
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Jeep Grand Cherokee
Объявления о продаже Jeep Grand Cherokee
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобили Jeep в сентябре распродают со скидкой до 710 000 рублей
{{material_127448}}Покупатели флагманского внедорожника Jeep Grand Cherokee могут рассчитывать на скидку от 50 до 710 тысяч рублей. Максимальную выгоду в 710 000 рублей получат клиенты, остановившие свой выбор на самом быстром серийном внедорожнике в мире – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Для версий Grand Cherokee Overland и Grand Cherokee Limited скидка составляет 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно.Младший «брат» Grand Cherokee – вседорожник Jeep Cherokee можно купить со скидкой от 340 000 до 450 000 рублей. Максимальная выгода положена покупателям версии Longitude. Двух- и четырехдверные модификации Jeep Wrangler в сентябре могут обойтись дешевле на 200 000 – 550 000 рублей.Вседорожник Jeep Compass в сентябре продается со скидкой 90 000 рублей, а Jeep Renegade – со скидкой 30 000 рублей. Предложение распространяется на все комплектации этих двух моделей. Кроме того, компания FCA Rus подготовила специальное предложение и для премиальных минивенов Chrysler Pacifica. Потенциальные покупатели могут рассчитывать на скидку в 130 000 рублей.По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1 244 автомобиля, или на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки в России остается Jeep Grand Cherokee.
2019-09-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Самара Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.