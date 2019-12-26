Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 декабря 2019, 15:02

Автомобили Kia подорожали на 5 – 100 тысяч рублей

  • 192
  • 0
В преддверии Нового года компания Kia изменила стоимость пяти моделей. Подорожание затронуло хэтчбек Picanto, хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW, фастбек Stinger и бизнес-седан Kia K900.
Ранее мы писали
Российское представительство Kia определилось с ценами нового компактного кроссовера Seltos, которому прочат ...
Читать далее
Эксперты сайта «Цена Авто» в ходе традиционного мониторинга цен на российском авторынке обнаружили, что цены пяти моделей Kia выросли. Например, компактный хэтчбек Kia Picanto во всех комплектациях подорожал на 5 000 рублей. Теперь стать владельцем «малыша» можно, заплатив минимум 689 900 рублей. Топовая комплектация обойдется в 994 900 рублей.

Хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW прибавили по 10 000 рублей в каждой комплектации. За Ceed просят минимум 1 079 000 рублей, а за Ceed SW – от 1 119 900 рублей. Максимальная версия без учета допов стоит у хэтчбека 1 579 900 рублей, у универсала – 1 649 900 рублей. Базовая комплектация Comfort фастбека Stinger подорожала на 40 000 рублей – до 2 114 900 рублей, а версия GT Line получила прибавку в 10 000 рублей. Ее новая цена составляет 2 844 900 рублей.

Наиболее ощутимо выросла цена Kia K900 – сразу на 100 000 рублей. Седан стоит не менее 3 569 900 рублей. Топовая комплектация обойдется минимум в 5 млн рублей. С января по ноябрь российские дилеры Kia реализовали более 200 тысяч автомобилей или на 1% меньше, чем годом ранее.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
В Карелии презентованы два новых кроссовера Cadillac
Экзамен на права ужесточат. Изменения в 2020 году
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 24 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобили Kia подорожали на 5 – 100 тысяч рублей
{{material_128470}}Эксперты сайта «Цена Авто» в ходе традиционного мониторинга цен на российском авторынке обнаружили, что цены пяти моделей Kia выросли. Например, компактный хэтчбек Kia Picanto во всех комплектациях подорожал на 5 000 рублей. Теперь стать владельцем «малыша» можно, заплатив минимум 689 900 рублей. Топовая комплектация обойдется в 994 900 рублей.Хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW прибавили по 10 000 рублей в каждой комплектации. За Ceed просят минимум 1 079 000 рублей, а за Ceed SW – от 1 119 900 рублей. Максимальная версия без учета допов стоит у хэтчбека 1 579 900 рублей, у универсала – 1 649 900 рублей. Базовая комплектация Comfort фастбека Stinger подорожала на 40 000 рублей – до 2 114 900 рублей, а версия GT Line получила прибавку в 10 000 рублей. Ее новая цена составляет 2 844 900 рублей.Наиболее ощутимо выросла цена Kia K900 – сразу на 100 000 рублей. Седан стоит не менее 3 569 900 рублей. Топовая комплектация обойдется минимум в 5 млн рублей. С января по ноябрь российские дилеры Kia реализовали более 200 тысяч автомобилей или на 1% меньше, чем годом ранее.
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тула Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.