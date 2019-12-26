26 декабря 2019, 15:02
Автомобили Kia подорожали на 5 – 100 тысяч рублей
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В преддверии Нового года компания Kia изменила стоимость пяти моделей. Подорожание затронуло хэтчбек Picanto, хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW, фастбек Stinger и бизнес-седан Kia K900.
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Хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW прибавили по 10 000 рублей в каждой комплектации. За Ceed просят минимум 1 079 000 рублей, а за Ceed SW – от 1 119 900 рублей. Максимальная версия без учета допов стоит у хэтчбека 1 579 900 рублей, у универсала – 1 649 900 рублей. Базовая комплектация Comfort фастбека Stinger подорожала на 40 000 рублей – до 2 114 900 рублей, а версия GT Line получила прибавку в 10 000 рублей. Ее новая цена составляет 2 844 900 рублей.
Наиболее ощутимо выросла цена Kia K900 – сразу на 100 000 рублей. Седан стоит не менее 3 569 900 рублей. Топовая комплектация обойдется минимум в 5 млн рублей. С января по ноябрь российские дилеры Kia реализовали более 200 тысяч автомобилей или на 1% меньше, чем годом ранее.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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