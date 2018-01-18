18 января 2018, 17:15
Автомобили «Кортеж» выехали на тесты
Началась обкатка автомобилей из проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Тестирования проводят для выявления возможных неисправностей.
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Всего в рамках проекта планируется выпускать порядка 300 машин ежегодно. К концу текущего года будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».
Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.
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Отзывы по теме
На моей старенькой семерке почему-то перестал заводиться карбюратор. Даже не крутится и звуков никаких. Что это может быть?
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. У меня автомобиль марки Хонда 2000 года выпуска, да конечно уже старенькая, но еще работала. Нот буквально три дня назад, я заметил, что возникли проблемы со сцеплением. Машина начала поначалу пробуксововать, а после этого уже и вообще не выжимается ...
Ага, кузов немного отрестайлили, и кстати не только дизель появился, там и бензиновый мотор новый, те же два литра, но уже 245 лошадок. По моему очень даже не лишние.
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