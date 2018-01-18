18 января 2018, 17:15

Автомобили «Кортеж» выехали на тесты

Началась обкатка автомобилей из проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Тестирования проводят для выявления возможных неисправностей.
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В настоящий момент првые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Ранее стало известно, что первые автомобили из проекта «Кортеж» поступили в Федеральную службу охраны (ФСО). Начальная партия насчитывает 16 машин.

Всего в рамках проекта планируется выпускать порядка 300 машин ежегодно. К концу текущего года будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».

Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.

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Автомобили «Кортеж» выехали на тесты
{{material_122306}}В настоящий момент првые машины из проекта «Кортеж» переданы в эксплуатацию в гараж особого назначения ФСО. Ранее стало известно, что первые автомобили из проекта «Кортеж» поступили в Федеральную службу охраны (ФСО). Начальная партия насчитывает 16 машин.Всего в рамках проекта планируется выпускать порядка 300 машин ежегодно. К концу текущего года будет завершена разработка внедорожника, а пока что с конвейера предприятия сходят седаны, лимузины и минивены. Планируется, что в 2018 году ФСО получит 70 машин из «Кортежа».Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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