Автомобили, которые исчезают с наших дорог
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
С авторынка исчезает множество моделей, как-будто они и не были когда-то на пике популярности и не ставили рекорды продаж. А все дело в человеческом факторе, от наших предпочтений и моды. Давайте посмотрим на автомобили, которые уже стали историей и те, которые вот-вот покинут рынок.
Двухдверный универсал
Помните такие машины? Они были очень популярны с 50-х по 80-е годы. Это был предшественник хэтчбека из рабочего класса. Популярный формат для небольших автомобилей, таких как Ford Prefect и Escort (на фото). Универсал малого и среднего размера часто строился с двумя дверьми. Сегодня такой кузов стал не актуальным.
Практичный спорткар
Такая модель довольно сильно отличается от предыдущей. Это полноценный спортивный автомобиль с долей практичности, здесь есть задняя дверь и более длинный, чем обычно, кузов. Автомобиль постепенно стал джентльменским гранд-турером, их выпускали Reliant Scimitar GTE и Lancia HPE (на фото).
Двухдверный седан
Простой двухдверный седан пользовался большой популярностью с 50-х годов, так как был дешевле, чем четырехдверные варианты. Однако элитные модели, такие как BMW 3 серии, позже превратились в купе. В конечном итоге седаны стали более стилизованными под фастбэки, а более престижные варианты переименованы в купе.
Автомобиль-амфибия
Помимо военных машин, таких как Schwimmwagen Вермахта и Alvis Stalwart, был автомобиль-амфибия Amphicar (на фото), но в настоящее время вода и серийные автомобили несовместимы. Хотя вы можете построить себе Dutton Surf из старого Suzuki Jimny.
Трехместный родстер
Эта модель была популярна в Великобритании в 1950-м году, но в итоге победили обычные кабриолеты и родстеры с четным числом мест.
Четырехдверный кабриолет
Эти автомобили всегда были проблемой в конструктивном плане. Однако в период с 30-х по 50-е годы автопроизводители в Великобритании и Европе предлагали достаточно много подобных вариантов. Самым известным из них можно назвать Lincoln Continental Phaeton (на фото). В 2006 году Mercedes-Benz представил интересный и роскошный четырехдверный концептуальный кабриолет с двигателем V12 под названием Concept Ocean Drive, но из этого ничего не вышло.
Трехдверный хэтчбек
По иронии судьбы класс, который имел огромную популярность, сегодня находится под угрозой, как городской автомобиль, а всё из-за драконовских минимальных требований к выбросам CO2, которые делают их нежизнеспособными. Ушли в прошлое трехдверный Vauxhall Corsa (на фото) и Toyota Yaris.
3-х местное купе
Никаких скамеек, только отдельные кресла. Модель Matra Simca Bagheera и ее преемник Murena стали флагманом компоновки сидений. В итоге, на борту могло быть на одного человека больше, чем в Lotus, хотя расстояние между пассажирами неизбежно уменьшилось. Игру изменил McLaren F1, который вывел гонщика на поул-позицию. Никто не скопировал его, и только McLaren вернулся к теме с Speedtail.
Военные машины
В былые времена настоящие военные машины или переделки были доступны для публики. В их число входил оригинальный Land Rover, но также и Mini Moke (на фото), который был спроектирован так, чтобы его можно было в любой момент спустить на парашюте в бой. В этом классе были такие модели, как Unimog (от Daimler-Benz), Steyr-Puch Haflinger, Volkswagen Trekker (также известный как Thing) и Iltis, очень похожий на Jeep Suzuki LJ80 и Citroen Mehari.
«Урезанный» родстер
Сейчас это в значительной степени отсылка к Porsche. Исторически урезанный родстер был готов участвовать в гонках. Самыми известными сегодня являются 911 Speedster, Morgan Plus 8 (на фото) и Aston Martin V12 Speedster.
Коммерческий автомобиль
Это давняя уловка для уклонения от уплаты налогов: предложить автомобиль в формате фургона без боковых окон и задних сидений, чтобы его можно было использовать в бизнесе. Такой принцип использовали на некоторых довольно шикарных моделях автобусов, таких как Lea Francis.
Кабриолеты с выдвижной крышей
Это не официальный термин, но выталкивание съемной секции вручную было неотъемлемой частью привлекательности Fiat X1/9 (на фото), Datsun 280 ZX и Ferrari 328 GTS.
Фастбэк
Большинство фастбэков были купе в 50-х, 60-х и 70-х годах. В последние годы BMW и Mercedes применили наклонную заднюю часть в своих моделях Gran Coupe и CLS. Есть также новый Hyundai i30 Fastback, так что, кажется, эта форма возвращается.
Родстеры и двухдверные полноприводные автомобили
Популярность многих моделей падает из-за предпочтений покупателей и изменений в моде. На смену универсалам постепенно приходят внедорожники. Родстеры составляют все меньшую часть автомобильного парка, такого как Mazda MX-5 (на фото) или Caterham. Купе становятся все более финансово нежизнеспособными. Двухдверные полноприводные автомобили также находятся под угрозой, если только они не коммерческие.
Ландо
Многие старые термины производства автобусов были перенесены в отрасль производства автомобилей высокого класса. Landaulette — лимузин с открытым верхом, например, как этот великолепный Rolls-Royce Phantom V 1966 года.
Фаэтон
Фаэтон получил свое название от греческой мифологии и сначала использовался для легких повозок, но в конечном итоге так стали называть открытую машину, на борту которой могло разместиться не менее пяти человек. Так что по сути это был просторный кабриолет. Прекрасный пример — Cadillac V-16 Dual Cowl Sport Phaeton 1931 года выпуска.
Лифтбэк универсал
По сути, это был компактный универсал с двумя дверьми, такой как Mercury Bobcat Villager Station Wagon, часто с добавлением «дерева» (на фото). Такой вариант типичный представитель из прошлого.
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