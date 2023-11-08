Автомобили Lada будут проектировать в Санкт-Петербурге

Петербургский инжиниринговый центр дополнит ныне существующие подразделения АвтоВАЗа в Тольятти и Москве. Новый региональный филиал научно-технического центра (НТЦ) расположился на Выборгской стороне и рассчитан на 160 рабочих мест. Перед сотрудниками будут стоять такие задачи как развитие отечественного компонентного производства, разработка новых автокомпонентов и систем, инженерно-технологическая поддержка производства автомобилей в Санкт-Петербурге, взаимодействие с вузами, поддержка поставщиков в сфере системного инжиниринга.

На базе инженерного центра студенты петербургских ВУЗов смогут пройти стажировку, принять участие в реальных промышленных проектах и внести свой вклад в развитие отечественного автопрома. Стажировка доступна по разным направлениям, в том числе – и по специальности «Дизайн». В пресс-службе АвтоВАЗа напомнили, что выпускником петербургской Академии им. Штиглица в свое время был Валерий Семушкин, создавший облик бессмертной Lada Niva Legend.

Кроме того, стало известно, что АвтоВАЗ переименовал завод «Лада Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) в «Автозавод Санкт-Петербург». По версии инсайдеров, слово Lada убрали из названия из-за недавно введенных санкций. Российский автогигант не оставляет надежды наладить партнерство с Chery и выпускать на предприятии кроссоверы. По последней информации, сборка должна стартовать в начале 2024 года.

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