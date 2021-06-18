Автомобили Lada будут раздавать по подписке
Фото: АвтоВАЗ
Напомним, ранее сервисы подписки появились у Hyundai, Kia, Volvo, Skoda и Audi. Из российских брендов подписку первым освоил УАЗ – автомобили можно арендовать или на время отпуска (от 4 до 28 дней), или оформить долгосрочную аренду от одного года до пяти лет. В арендную плату уже включены все расходы на техобслуживание и ремонт, страхование и налоги, сезонную замену шин и телематическое оборудование.
Недавно сервис подписки появился у Сбера. Пока арендовать машину могут только жители Москвы и Санкт-Петербурга. Клиентам обещают условия выгоднее, чем у конкурентов. Например, ежемесячный платеж за машину класса Skoda Rapid или Volkswagen Polo обойдется в 20 тысяч рублей. Для сравнения в Яндекс.Драйве подписка на Skoda Rapid стоит от 28 тысяч в месяц.
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