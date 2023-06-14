Автомобили Lada будут собирать осужденные

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Руководство АвтоВАЗа и областного УФСИН провели переговоры. По их итогам, на сборку автомобилей к сентябрю направят 1100 человек, осужденных к принудительным работам. Еще 2900 человек ФСИН предоставит АвтоВАЗу к январю 2024 года. Людей задействуют на механосборочных работах, в цехах штамповки и окраски кузовов. В общей сложности осужденных привлекут к работе по 19 направлениям.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, привлечь к сборке автомобилей осужденных решили из-за нехватки кадров. С сентября 2023 года АвтоВАЗ планирует увеличить объемы производства на 28%, а с января 2024 года – на 40%. Компания неоднократно публиковала объявления о поиске сотрудников, но людей все равно не хватает.

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