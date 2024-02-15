Автомобили Lada хотят собирать в Азербайджане

14.02.2024, 15:38

Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город

Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о намерении усилить пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Уже с 17 февраля из Пулково будут выполнять по два дополнительных рейса в неделю.Читать далее