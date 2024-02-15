Автомобили Lada хотят собирать в Азербайджане
У азербайджанского автопрома уже есть опыт сотрудничества с российскими компаниями. Например, крупный Гянджинский автомобильный завод выпускает грузовики КамАЗ и Урал, а также российские внедорожники УАЗ.
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15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
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15.02.2024, 07:59
На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
АвтоВАЗ постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Вслед за круиз-контролем, мотором экологического класса Евро-5 и системами ABS с EDB, на внедорожники Lada Niva Travel вернулась еще одна функция.Читать далее
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15.02.2024, 07:23
Мантуров рассказал, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Toyota. Сроки и подробности
После ухода Toyota с российского рынка завод в Санкт-Петербурге перешел под контроль ФГУП «НАМИ». Предприятие пока находится в простое, но уже скоро здесь планируют возобновить сборку автомобилей бизнес-класса.Читать далее
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14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
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14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
14.02.2024, 15:38
Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о намерении усилить пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Уже с 17 февраля из Пулково будут выполнять по два дополнительных рейса в неделю.Читать далее
-
15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
-
15.02.2024, 07:59
На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
АвтоВАЗ постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Вслед за круиз-контролем, мотором экологического класса Евро-5 и системами ABS с EDB, на внедорожники Lada Niva Travel вернулась еще одна функция.Читать далее
-
15.02.2024, 07:23
Мантуров рассказал, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Toyota. Сроки и подробности
После ухода Toyota с российского рынка завод в Санкт-Петербурге перешел под контроль ФГУП «НАМИ». Предприятие пока находится в простое, но уже скоро здесь планируют возобновить сборку автомобилей бизнес-класса.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
14.02.2024, 15:38
Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о намерении усилить пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Уже с 17 февраля из Пулково будут выполнять по два дополнительных рейса в неделю.Читать далее
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