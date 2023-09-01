Автомобили Lada лишились самой дешевой модели

21.08.2023, 07:18

В ДТП под Уфой погибли четверо: женщина уснула за рулем

Утром в воскресенье, 20 августа, на Западном обходе Уфы автомобиль Lada Granta лоб в лоб столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В легковушке не выжил никто. Очевидцы рассказали, как было дело.Читать далее