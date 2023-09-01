Автомобили Lada лишились самой дешевой модели
Цена комплектации Classic'23 выросла на 10 000 рублей благодаря началу производства автомобилей с 1,6-литровыми моторами, соответствующими экологическому стандарту Евро-5. Год назад из-за нехватки электронных компонентов экологический класс двигателей Lada Granta снизили до Евро-2. Цена еще нескольких комплектаций «Гранты» выросла на 40 000 рублей.
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29.08.2023, 14:09
Автомобилям Lada возвращают моторы класса Евро-5
АвтоВАЗ объявил о возобновлении с 1 сентября 2023 года производства автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. В течение последнего года из-за санкций модели Lada оснащали двигателями сниженного стандарта Евро-2.Читать далее
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28.08.2023, 07:56
Стартовала сборка мощных Lada Granta Sport с мотором на 122 силы
Спортивное подразделение АвтоВАЗа Lada Sport приступило к мелкосерийной сборке «заряженных» до 122 сил седанов и лифтбеков Granta Sport. Первые готовые экземпляры уже стоят на заводской парковке.Читать далее
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23.08.2023, 07:13
Еще четверо погибли в лобовом столкновении двух автомобилей Lada на трассе «Каспий»
Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 22 августа, на 383-м километре трассы Р-22 «Каспий». Лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Lada Priora. Четыре человека погибли, еще пятеро ранены.Читать далее
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21.08.2023, 10:02
Мэрия Воронежа решила закупить Lada Granta
На портале госзакупок появилась заявка от городской администрации Воронежа на закупку пяти седанов Lada Granta. Автомобили требуются в одной из топовых комплектаций с комплектом зимней резины.Читать далее
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21.08.2023, 07:18
В ДТП под Уфой погибли четверо: женщина уснула за рулем
Утром в воскресенье, 20 августа, на Западном обходе Уфы автомобиль Lada Granta лоб в лоб столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В легковушке не выжил никто. Очевидцы рассказали, как было дело.Читать далее
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17.08.2023, 08:12
В продаже появились первые Lada Granta с 16-клапанным мотором и ABS: сколько они стоят?
Российские дилеры Lada начали получать первые автомобили Lada Granta, оснащенные ABS и 16-клапанными моторами объемом 1,6 литра и мощностью 106 сил. Сборка таких машин началась на АвтоВАЗе три недели назад.Читать далее
-
29.08.2023, 14:09
Автомобилям Lada возвращают моторы класса Евро-5
АвтоВАЗ объявил о возобновлении с 1 сентября 2023 года производства автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. В течение последнего года из-за санкций модели Lada оснащали двигателями сниженного стандарта Евро-2.Читать далее
-
28.08.2023, 07:56
Стартовала сборка мощных Lada Granta Sport с мотором на 122 силы
Спортивное подразделение АвтоВАЗа Lada Sport приступило к мелкосерийной сборке «заряженных» до 122 сил седанов и лифтбеков Granta Sport. Первые готовые экземпляры уже стоят на заводской парковке.Читать далее
-
23.08.2023, 07:13
Еще четверо погибли в лобовом столкновении двух автомобилей Lada на трассе «Каспий»
Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 22 августа, на 383-м километре трассы Р-22 «Каспий». Лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Lada Priora. Четыре человека погибли, еще пятеро ранены.Читать далее
-
21.08.2023, 10:02
Мэрия Воронежа решила закупить Lada Granta
На портале госзакупок появилась заявка от городской администрации Воронежа на закупку пяти седанов Lada Granta. Автомобили требуются в одной из топовых комплектаций с комплектом зимней резины.Читать далее
-
21.08.2023, 07:18
В ДТП под Уфой погибли четверо: женщина уснула за рулем
Утром в воскресенье, 20 августа, на Западном обходе Уфы автомобиль Lada Granta лоб в лоб столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В легковушке не выжил никто. Очевидцы рассказали, как было дело.Читать далее
-
17.08.2023, 08:12
В продаже появились первые Lada Granta с 16-клапанным мотором и ABS: сколько они стоят?
Российские дилеры Lada начали получать первые автомобили Lada Granta, оснащенные ABS и 16-клапанными моторами объемом 1,6 литра и мощностью 106 сил. Сборка таких машин началась на АвтоВАЗе три недели назад.Читать далее
- 2 820 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 3 970 000 РВАЗ (Lada) Granta 2022 в Москве
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- 6 570 000 РВАЗ (Lada) Granta 2023 в Москве
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