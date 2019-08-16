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16 августа 2019, 12:19

Автомобили Lada отзывают в Германии и России

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Почти одновременно стартовали сразу две отзывные кампании в отношении автомобилей Lada. В Германии в сервис пригласят 1,5 тысячи владельцев Lada 4x4 из-за риска возгорания. В России на 11,2 тыс. автомобилей Lada Granta требуется заменить боковые указатели поворота.
Автомобили Lada отзывают в Германии и России

Lada Granta

Автомобили Lada отзывают в Германии и России

Lada 4x4

Автомобили Lada отзывают в Германии и России

фото пользователя 110km

Автомобили Lada отзывают в Германии и России

Lada 4x4

Автомобили Lada отзывают в Германии и России
Автомобили Lada отзывают в Германии и России
Автомобили Lada отзывают в Германии и России
Автомобили Lada отзывают в Германии и России
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Немецкий дистрибьютор автомобилей Lada объявил об отзыве внедорожников Lada 4x4. Причиной стала неправильная укладка электрокабеля генератора. Он проходит в непосредственной близости от верхнего рычага передней подвески. Со временем изоляция провода может перетереться и произойти короткое замыкание. В июне 2018 года в связи аналогичным дефектом в России отзывали 38,8 тыс. внедорожников Lada 4x4. В Германии в сервис позовут 1,5 тысячи автомобилей, проданных в 2017 – 2018 годах. На устранение проблемы потребуется не более 10 минут.

Вторая сервисная акция касается российских автовладельцев. АвтоВАЗ разослал отечественным дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить боковой указатель поворота вместе с уплотнителем на автомобилях Lada Granta, отгруженных с 1 февраля по 31 марта 2019 года. Прилагаемый к документу список содержит 11 157 автомобилей. Замене подлежат оба указателя поворота. 

В июне 2019 года АвтоВАЗ сообщил дилерам о необходимости заменить боковые указатели поворота у 9 074 автомобилей Lada 4x4. Как было сказано в предписании, из-за «возможного несоответствия» указатели поворота могли разрушаться. Больше никаких подробностей о причинах дефекта не уточнялось.


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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
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Автомобили Lada отзывают в Германии и России
{{material_123592}}Немецкий дистрибьютор автомобилей Lada объявил об отзыве внедорожников Lada 4x4. Причиной стала неправильная укладка электрокабеля генератора. Он проходит в непосредственной близости от верхнего рычага передней подвески. Со временем изоляция провода может перетереться и произойти короткое замыкание. В июне 2018 года в связи аналогичным дефектом в России отзывали 38,8 тыс. внедорожников Lada 4x4. В Германии в сервис позовут 1,5 тысячи автомобилей, проданных в 2017 – 2018 годах. На устранение проблемы потребуется не более 10 минут.Вторая сервисная акция касается российских автовладельцев. АвтоВАЗ разослал отечественным дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить боковой указатель поворота вместе с уплотнителем на автомобилях Lada Granta, отгруженных с 1 февраля по 31 марта 2019 года. Прилагаемый к документу список содержит 11 157 автомобилей. Замене подлежат оба указателя поворота. В июне 2019 года АвтоВАЗ сообщил дилерам о необходимости заменить боковые указатели поворота у 9 074 автомобилей Lada 4x4. Как было сказано в предписании, из-за «возможного несоответствия» указатели поворота могли разрушаться. Больше никаких подробностей о причинах дефекта не уточнялось.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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