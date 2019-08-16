16 августа 2019, 12:19
Автомобили Lada отзывают в Германии и России
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Почти одновременно стартовали сразу две отзывные кампании в отношении автомобилей Lada. В Германии в сервис пригласят 1,5 тысячи владельцев Lada 4x4 из-за риска возгорания. В России на 11,2 тыс. автомобилей Lada Granta требуется заменить боковые указатели поворота.
Lada Granta
Lada 4x4
Lada 4x4
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Вторая сервисная акция касается российских автовладельцев. АвтоВАЗ разослал отечественным дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить боковой указатель поворота вместе с уплотнителем на автомобилях Lada Granta, отгруженных с 1 февраля по 31 марта 2019 года. Прилагаемый к документу список содержит 11 157 автомобилей. Замене подлежат оба указателя поворота.
В июне 2019 года АвтоВАЗ сообщил дилерам о необходимости заменить боковые указатели поворота у 9 074 автомобилей Lada 4x4. Как было сказано в предписании, из-за «возможного несоответствия» указатели поворота могли разрушаться. Больше никаких подробностей о причинах дефекта не уточнялось.
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