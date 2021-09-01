Автомобили Lada подорожали в пятый раз с начала 2021 года: прибавка оказалась рекордной
Семейство Lada Granta прибавило от 14 000 до 22 000 рублей. Теперь самый доступный новый легковой автомобиль в России – седан Lada Granta – стоит от 545 900 рублей. Все семейство Lada Vesta подорожало на 25 000 рублей. Хэтчбеки Xray стали дороже на 21 000 – 31 000 рублей. Семейство Lada Niva прибавило от 17 000 до 24 000 рублей, а Lada Largus – от 19 000 до 33 000 рублей.
Одновременно, как уже сообщал 110KM.RU, с сентября увеличивается доплата за окраску «металлик». Для Lada Granta и Niva доплата вырастет с 9 000 до 11 000 рублей, а для Lada Vesta, Xray и Largus – c 12 000 до 15 000 рублей. Цены за самую дорогую эмаль «Карфаген» (код 247) и «Камуфляж джунгли» (822 и 821) не изменятся.
Нынешнее подорожание стало для автомобилей Lada пятым с начала 2021 года. Первый раз автомобили дорожали 15 января – в среднем на 2 – 5%. Затем цены выросли с 15 марта (+2%), потом с 1 мая (+2%) и с 1 июля (+2,43%).
- 5 700 000 РBMW 7 серия 2017 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 890 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 050 000 РLexus RX 2006 в Москве
- 550 000 РVolvo S80 2007 в Москве
- 150 000 РВАЗ (Lada) 2110 2003 в Москве
- 288 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 1 150 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
- 2 650 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 1 180 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
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