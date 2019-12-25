25 декабря 2019, 09:20
Автомобили Lada подорожают с января на 2%
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С началом нового года автопроизводители обычно поднимают рекомендованные розничные цены. На станет исключением и АвтоВАЗ. По предварительной информации, автомобили Lada с января подорожают на 10 – 20 тысяч рублей.
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На 15 000 рублей подорожает и самая дорогая модель в линейке Lada - «заряженный» седан Vesta Sport. Его новая цена – от 1 042 900 рублей (+1,5%). Автомобили бюджетного семейства Granta прибавят 11 000 рублей (+2,5%) до 445 900 рублей без учета скидок по акциям. Наконец, приподнятые хэтчбеки Xray подорожают на символические 5 000 рублей и будут стоить минимум 619 900 рублей (+0,8%). АвтоВАЗ пока воздерживается от официальных комментариев.
В 2020 году российское правительство обещает возобновить льготные программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Условия останутся примерно теми же, что и в 2019 году. При покупке в кредит автомобиля отечественного производства стоимостью в пределах 1 млн рублей, государство будет предоставлять скидку в размере 10%. Для покупателей на Дальнем Востоке скидку увеличат до 25%, чтобы дополнительно мотивировать местных жителей приобретать новые российские машины вместо подержанных японских. Точные сроки запуска льготного автокредитования пока не называются.
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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