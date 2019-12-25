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25 декабря 2019, 09:20

Автомобили Lada подорожают с января на 2%

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С началом нового года автопроизводители обычно поднимают рекомендованные розничные цены. На станет исключением и АвтоВАЗ. По предварительной информации, автомобили Lada с января подорожают на 10 – 20 тысяч рублей.
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Как сообщили журналистам «Ведомостей» представители сразу нескольких дилерских центров Lada, с 1 января 2020 года вырастут цены на весь модельный ряд российской марки. Подорожание составит, в среднем, около 2%. Наиболее существенная прибавка ожидается у седана Vesta в базовой комплектации – сразу 23 000 рублей (+3,8%) до 629 900 рублей. Внедорожник Lada 4x4 будет стоить минимум 538 900 рублей за трехдверную модификацию или на 15 000 рублей дороже (+2,9%).

На 15 000 рублей подорожает и самая дорогая модель в линейке Lada - «заряженный» седан Vesta Sport. Его новая цена – от 1 042 900 рублей (+1,5%). Автомобили бюджетного семейства Granta прибавят 11 000 рублей (+2,5%) до 445 900 рублей без учета скидок по акциям. Наконец, приподнятые хэтчбеки Xray подорожают на символические 5 000 рублей и будут стоить минимум 619 900 рублей (+0,8%). АвтоВАЗ пока воздерживается от официальных комментариев.

В 2020 году российское правительство обещает возобновить льготные программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Условия останутся примерно теми же, что и в 2019 году. При покупке в кредит автомобиля отечественного производства стоимостью в пределах 1 млн рублей, государство будет предоставлять скидку в размере 10%. Для покупателей на Дальнем Востоке скидку увеличат до 25%, чтобы дополнительно мотивировать местных жителей приобретать новые российские машины вместо подержанных японских. Точные сроки запуска льготного автокредитования пока не называются.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Автомобили Lada подорожают с января на 2%
{{material_128251}}Как сообщили журналистам «Ведомостей» представители сразу нескольких дилерских центров Lada, с 1 января 2020 года вырастут цены на весь модельный ряд российской марки. Подорожание составит, в среднем, около 2%. Наиболее существенная прибавка ожидается у седана Vesta в базовой комплектации – сразу 23 000 рублей (+3,8%) до 629 900 рублей. Внедорожник Lada 4x4 будет стоить минимум 538 900 рублей за трехдверную модификацию или на 15 000 рублей дороже (+2,9%).На 15 000 рублей подорожает и самая дорогая модель в линейке Lada - «заряженный» седан Vesta Sport. Его новая цена – от 1 042 900 рублей (+1,5%). Автомобили бюджетного семейства Granta прибавят 11 000 рублей (+2,5%) до 445 900 рублей без учета скидок по акциям. Наконец, приподнятые хэтчбеки Xray подорожают на символические 5 000 рублей и будут стоить минимум 619 900 рублей (+0,8%). АвтоВАЗ пока воздерживается от официальных комментариев.В 2020 году российское правительство обещает возобновить льготные программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Условия останутся примерно теми же, что и в 2019 году. При покупке в кредит автомобиля отечественного производства стоимостью в пределах 1 млн рублей, государство будет предоставлять скидку в размере 10%. Для покупателей на Дальнем Востоке скидку увеличат до 25%, чтобы дополнительно мотивировать местных жителей приобретать новые российские машины вместо подержанных японских. Точные сроки запуска льготного автокредитования пока не называются.
2019-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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