Автомобили Lada подорожают в четвертый раз с начала 2021 года
По предварительной информации, автомобили семейства Lada Granta подорожают на 12 000 – 17 000 рублей, Vesta прибавит 15 000 – 20 000 рублей, цены хэтчбеков Xray вырастут на 16 000 – 20 000 рублей. Внедорожники Lada Niva Legend станут дороже на 13 000 рублей, Niva Travel – на 17 000 рублей, а обновленное семейство Lada Largus – сразу на 25 000 рублей.
Первый раз в 2021 году АвтоВАЗ поднимал стоимость своих автомобилей 15 января. В зависимости от модели и комплектации прибавка составила примерно от 2 до 5%. Во второй раз цены выросли с 15 марта (еще +2%), в третий – с 1 мая (+2%).
Ранее мы писали, какие модели Lada умудрились преодолеть отметку в 1 млн рублей. В семействах Lada Vesta и Xray уже насчитывается в сумме более 30 комплектаций дороже миллиона. За топовый 7-местный кросс-универсал Largus в исполнении Luxe с пакетом Prestige также просят семизначную сумму.
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- 195 000 РVolkswagen Passat 1998 в Москве
- 985 000 РLand Rover Discovery 2006 в Москве
- 220 000 РDatsun mi-DO 2019 в Москве
- 290 000 РOpel Zafira 2011 в Москве
- 565 000 РNissan Qashqai 2020 в Москве
- 2 285 000 РVolkswagen Touareg 2015 в Москве
- 1 900 000 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 1 550 000 РLexus RX 2013 в Москве
- 650 000 РChevrolet Aveo 2008 в Москве
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