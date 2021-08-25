25 августа 2021, 16:27
Автомобили Lada подорожают в пятый раз с начала 2021 года
Пока конвейер Волжского автозавода пока проcтаивает из-за нехватки автокомпонентов, компания готовит очередное масштабное подорожание автомобилей Lada. Цены вырастут через несколько дней.
Дарья Климова Фото: Лада.Онлайн
Ранее мы писали
АвтоВАЗ остановил производство в Тольятти минимум до конца августа из-за нехватки электронных компонентов ...Читать далее
Кроме того, с сентября увеличивается доплата за окраску «металлик». Для Lada Granta и Niva доплата вырастет с 9 000 до 11 000 рублей, а для Lada Vesta, Xray и Largus – c 12 000 до 15 000 рублей. Цены за самую дорогую эмаль «Карфаген» (код 247) и «Камуфляж джунгли» (822 и 821) не изменятся.
Отметим, что предстоящее подорожание станет для автомобилей Lada уже пятым с начала 2021 года. Первый раз автомобили дорожали 15 января – в среднем на 2 – 5%. Затем цены выросли с 15 марта (+2%), потом с 1 мая (+2%) и с 1 июля (+2,43%).
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 10 457 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 750 000 РRenault Sandero Stepway 2016 в Москве
- 249 000 РВАЗ (Lada) Priora 2008 в Москве
- 450 000 РFord Fusion 2008 в Москве
- 539 000 РHyundai Solaris 2011 в Москве
- 650 000 РMitsubishi eK Wagon 2017 в Москве
- 400 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 770 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 3 290 000 РMercedes GL-класс AMG 2013 в Москве
Новости по теме
5 самых дешевых автомобилей у дилеров в августе 2021 года
16.08.2021, 00:05
Бюджетные модели Renault подорожали второй раз за месяц и лишились топовой комплектации
05.08.2021, 14:23
Дилеры предрекают очередное подорожание автомобилей
30.07.2021, 16:33
Новости по теме
5 самых дешевых автомобилей у дилеров в августе 2021 года
16.08.2021, 00:05
Бюджетные модели Renault подорожали второй раз за месяц и лишились топовой комплектации
05.08.2021, 14:23
Дилеры предрекают очередное подорожание автомобилей
30.07.2021, 16:33
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин