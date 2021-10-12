12 октября 2021, 00:11
Автомобили Lada подорожают в седьмой раз с начала года
В прежние времена АвтоВАЗ пересматривал цены на свои автомобили максимум 4 – 5 раз в год. Сейчас только середина октября, а прайс-листы планируют скорректировать уже в седьмой раз. Предыдущий раз «Лады» дорожали в сентябре, причем дважды.
Дарья Климова Фото: Рамблер
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C 16 сентября 2021 года официальные дилеры Lada вновь должны будут переписать прайс-листы на самые доступные ...Читать далее
Напомним, первое подорожание автомобилей Lada в 2021 году произошло 15 января, в среднем на 2 – 5%. Затем цены выросли с 15 марта (+2%), потом с 1 мая (+2%) и с 1 июля (+2,43%). Вновь скорректировали прайс-листы с 1 сентября. Тогда подорожал весь модельный ряд. Прибавка составила от 14 000 до 22 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Кроме того, с сентября на 2 000 рублей подорожала доплата за цвета «металлик». Наконец, 16 сентября цены выросли на 14 000 – 33 000 рублей.
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