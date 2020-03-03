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3 марта 2020, 18:05

Автомобили Lada составляют треть российского автопарка

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По состоянию на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей. Среди марок с большим отрывом лидируют машины Волжского автозавода, на их долю приходится 31,3% всего отечественного автопарка.
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По данным аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 52,9 млн ...
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали «марочный» состав российского парка легковых автомобилей. Лидерство продолжает удерживать отечественная Lada. В базе ГИБДД зарегистрировано 13,9 млн автомобилей, что составляет 31,3% от общего количества «легковушек».

Второе место занимает лидер среди иномарок – Toyota, которой принадлежит 8,8% автопарка. Во владении россиян находятся 3,9 млн машин этого японского бренда. Замыкает первую тройку корейский Hyundai с показателем 2,2 млн автомобилей и 5-процентной долей. С минимальным отрывом от него и почти вровень друг с другом идут еще два бренда – Nissan и Kia. На счету каждого из них свыше 2,1 млн автомобилей и по 4,8% автопарка.

Кроме того, в ТОП-10 самых распространенный в России марок вошли: Renault с долей равной 4,4%, Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных брендов в отечественном парке легковых автомобилей не превышает 2%. Всего по состоянию на начало 2020 года в нашей стране насчитывалось 52,9 млн автотранспортных средств, из них 84% приходилось на легковые автомобили.


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Алина
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Автомобили Lada составляют треть российского автопарка
{{material_129035}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали «марочный» состав российского парка легковых автомобилей. Лидерство продолжает удерживать отечественная Lada. В базе ГИБДД зарегистрировано 13,9 млн автомобилей, что составляет 31,3% от общего количества «легковушек».Второе место занимает лидер среди иномарок – Toyota, которой принадлежит 8,8% автопарка. Во владении россиян находятся 3,9 млн машин этого японского бренда. Замыкает первую тройку корейский Hyundai с показателем 2,2 млн автомобилей и 5-процентной долей. С минимальным отрывом от него и почти вровень друг с другом идут еще два бренда – Nissan и Kia. На счету каждого из них свыше 2,1 млн автомобилей и по 4,8% автопарка.Кроме того, в ТОП-10 самых распространенный в России марок вошли: Renault с долей равной 4,4%, Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных брендов в отечественном парке легковых автомобилей не превышает 2%. Всего по состоянию на начало 2020 года в нашей стране насчитывалось 52,9 млн автотранспортных средств, из них 84% приходилось на легковые автомобили.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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