3 марта 2020, 18:05
Автомобили Lada составляют треть российского автопарка
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По состоянию на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей. Среди марок с большим отрывом лидируют машины Волжского автозавода, на их долю приходится 31,3% всего отечественного автопарка.
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По данным аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1 января 2020 года в РФ насчитывалось 52,9 млн ...Читать далее
Второе место занимает лидер среди иномарок – Toyota, которой принадлежит 8,8% автопарка. Во владении россиян находятся 3,9 млн машин этого японского бренда. Замыкает первую тройку корейский Hyundai с показателем 2,2 млн автомобилей и 5-процентной долей. С минимальным отрывом от него и почти вровень друг с другом идут еще два бренда – Nissan и Kia. На счету каждого из них свыше 2,1 млн автомобилей и по 4,8% автопарка.
Кроме того, в ТОП-10 самых распространенный в России марок вошли: Renault с долей равной 4,4%, Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных брендов в отечественном парке легковых автомобилей не превышает 2%. Всего по состоянию на начало 2020 года в нашей стране насчитывалось 52,9 млн автотранспортных средств, из них 84% приходилось на легковые автомобили.
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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Отзывы по теме
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Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
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