Автомобили Lada вновь подорожают: насколько вырастут цены в 2022 году
Меньше остальных подорожают автомобили семейства Lada Granta – на 11 000 рублей. Трехдверные внедорожники классической Niva станут дороже на 18 000 рублей, а внедорожники Niva Travel – на 21 000 рублей. Седаны Lada Vesta прибавят по 27 000 рублей, а хэтчбеки Xray – по 24 000 рублей. Универсалы Lada Largus с января будут на 17 000 рублей дороже.
Напомним, в 2021 году автомобили Lada дорожали семь раз, если не считать двойного увеличения цен на Lada Granta в сентябре. Сначала цены выросли 15 января, в среднем на 2 – 5%. Затем – с 15 марта (+2%), потом с 1 мая (+2%) и с 1 июля (+2,43%). Вновь скорректировали прайс-листы с 1 сентября (+2,7%), с 18 октября (+1,33%) и с 1 декабря.
- 1 360 000 РOpel Zafira 2017 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 550 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 340 000 РChevrolet Lacetti 2008 в Москве
- 530 000 РFord Mondeo 2010 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Pajero Sport 2012 в Москве
- 720 000 РToyota Avensis 2008 в Москве
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