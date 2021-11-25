25 ноября 2021, 07:01
Автомобили Lada вновь подорожают (в седьмой раз за 2021 год)
С 1 декабря АвтоВАЗ вновь обновит прайс-листы на весь модельный ряд Lada. Предыдущий раз машины дорожали в середине октября. Рекомендованные розничные цены вырастут на весь модельный ряд, включая коммерческие автомобили ВИС.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Нынешнее подорожание станет уже седьмым по счету с начала 2021 года, если не считать двойного увеличения цен на Lada Granta в сентябре. Сначала цены выросли 15 января, в среднем на 2 – 5%. Затем – с 15 марта (+2%), потом с 1 мая (+2%) и с 1 июля (+2,43%). Вновь скорректировали прайс-листы с 1 сентября (+2,7%) и с 18 октября (+1,33%). Ожидается, что с 1 декабря суммы в прайс-листах увеличатся на 7 000 – 10 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Также на 8 000 – 10 000 рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей ВИС.
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