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26 марта 2020, 14:16

Автомобили Lada все-таки подорожают

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С 1 апреля 2020 года АвтоВАЗ поднимает цены на автомобили Lada. Дилеры уже получили новые прайс-листы. Прибавка будет символической, порядка 1% или от 5 000 до 10 000 рублей.
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АвтоВАЗ скорректирует цены вслед за другими автопроизводителями. Благодаря солидной локализации производства подорожание будет не столь существенным, как у автомобилей импортных марок. Цены вырастут на 5 000 – 10 000 рублей. Предыдущий раз автомобили Lada дорожали с 1 января, в среднем на 2,3%. В 2019 году цены поднимали три раза.

С 1 апреля базовый седан Lada Granta подорожает на 5 000 рублей – с 455 900 рублей до 460 900 рублей. На 6 000 рублей станет дороже внедорожник Lada 4x4 – с 553 900 до 559 900 рублей. Стартовые цены седанов Lada Vesta, хэтчбеков Lada Xray и универсалов Lada Largus вырастут на 7 000 рублей. Базовая Vesta с апреля будет стоить 636 900 рублей, Xray – 626 900 рублей, Lada Largus – 622 900 рублей.

В январе 2020 года дилеры Lada реализовали 21,8 тыс. автомобилей или на 1,2% больше, чем в январе 2019 года. В феврале по сравнению с прошлогодними показателями продажи снизились на 7% до 25 тыс. автомобилей. В марте дилеры отмечают наплыв покупателей, но объяснить его можно желанием россиян вложить последние сбережения на фоне кризиса. Начиная с апреля, эксперты прогнозируют затяжной спад.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Автомобили Lada все-таки подорожают
{{material_129430}}АвтоВАЗ скорректирует цены вслед за другими автопроизводителями. Благодаря солидной локализации производства подорожание будет не столь существенным, как у автомобилей импортных марок. Цены вырастут на 5 000 – 10 000 рублей. Предыдущий раз автомобили Lada дорожали с 1 января, в среднем на 2,3%. В 2019 году цены поднимали три раза.С 1 апреля базовый седан Lada Granta подорожает на 5 000 рублей – с 455 900 рублей до 460 900 рублей. На 6 000 рублей станет дороже внедорожник Lada 4x4 – с 553 900 до 559 900 рублей. Стартовые цены седанов Lada Vesta, хэтчбеков Lada Xray и универсалов Lada Largus вырастут на 7 000 рублей. Базовая Vesta с апреля будет стоить 636 900 рублей, Xray – 626 900 рублей, Lada Largus – 622 900 рублей.В январе 2020 года дилеры Lada реализовали 21,8 тыс. автомобилей или на 1,2% больше, чем в январе 2019 года. В феврале по сравнению с прошлогодними показателями продажи снизились на 7% до 25 тыс. автомобилей. В марте дилеры отмечают наплыв покупателей, но объяснить его можно желанием россиян вложить последние сбережения на фоне кризиса. Начиная с апреля, эксперты прогнозируют затяжной спад.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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