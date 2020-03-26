26 марта 2020, 14:16
Автомобили Lada все-таки подорожают
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С 1 апреля 2020 года АвтоВАЗ поднимает цены на автомобили Lada. Дилеры уже получили новые прайс-листы. Прибавка будет символической, порядка 1% или от 5 000 до 10 000 рублей.
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С 1 апреля базовый седан Lada Granta подорожает на 5 000 рублей – с 455 900 рублей до 460 900 рублей. На 6 000 рублей станет дороже внедорожник Lada 4x4 – с 553 900 до 559 900 рублей. Стартовые цены седанов Lada Vesta, хэтчбеков Lada Xray и универсалов Lada Largus вырастут на 7 000 рублей. Базовая Vesta с апреля будет стоить 636 900 рублей, Xray – 626 900 рублей, Lada Largus – 622 900 рублей.
В январе 2020 года дилеры Lada реализовали 21,8 тыс. автомобилей или на 1,2% больше, чем в январе 2019 года. В феврале по сравнению с прошлогодними показателями продажи снизились на 7% до 25 тыс. автомобилей. В марте дилеры отмечают наплыв покупателей, но объяснить его можно желанием россиян вложить последние сбережения на фоне кризиса. Начиная с апреля, эксперты прогнозируют затяжной спад.
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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