Платить или не платить за функции в машине — вот в чем вопрос

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 января 2026, 13:21

Автомобили на подписке: как опции превращаются в ежемесячные платежи

Автомобили на подписке: как опции превращаются в ежемесячные платежи

Платить или не платить за функции в машине — вот в чем вопрос

Автомобили на подписке: как опции превращаются в ежемесячные платежи

Владельцы авто сталкиваются с новой реальностью. Опции становятся сервисом, а не разовой покупкой. Почему автопроизводители выбирают подписку? Как это изменит привычки водителей? Эксперт объясняет неожиданные нюансы.

Владельцы авто сталкиваются с новой реальностью. Опции становятся сервисом, а не разовой покупкой. Почему автопроизводители выбирают подписку? Как это изменит привычки водителей? Эксперт объясняет неожиданные нюансы.

Еще недавно покупка автомобиля означала, что все выбранные опции навсегда ваши. Климат-контроль, подогрев сидений, расширенная мультимедиа - все это оплачивалось один раз и работало столько, сколько служит машина. Но сегодня автопроизводители все чаще предлагают совершенно иной подход: функции в автомобиле становятся услугой, за которую нужно платить регулярно. Идея кажется странной, но она уже становится частью повседневности.

Современные автомобили - это не просто транспорт, а сложные электронные устройства, постоянно подключенные к интернету. Благодаря этому производители могут активировать или деактивировать функции удаленно, без необходимости что-то менять в железе. Например, в машине уже установлен подогрев сидений, но пользоваться им можно только после оплаты подписки. Такая схема выгодна компаниям: доходы поступают не только при продаже, но и на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

Водители же воспринимают подобные перемены неоднозначно. Многим кажется абсурдным платить за то, что уже физически есть в машине. Особенно остро это ощущается, когда речь идет о базовых опциях, которые раньше были доступны по умолчанию. История с BMW и платным подогревом сидений вызвала бурю негодования среди автолюбителей. В результате производитель был вынужден скорректировать свою стратегию и сосредоточиться на подписках для цифровых сервисов, где регулярная оплата воспринимается спокойнее.

Главный двигатель подписочной модели - сложные системы помощи водителю. Такие функции требуют постоянных обновлений, вычислений и доступа к данным, поэтому их проще продавать как услугу. Tesla давно использует этот подход, а другие бренды постепенно внедряют его в свои автомобили. Теперь можно подключить ассистентов на месяц, год или даже выкупить навсегда. Появился и новый формат: часть функций можно добавить позже через специальный магазин в интерфейсе автомобиля или мобильном приложении. Это удобно для завода - меньше вариаций комплектаций, и для клиента - не нужно переплачивать сразу, можно докупить нужное по мере необходимости.

Однако у подписок есть и обратная сторона. Многие функции зависят от стабильного интернет-соединения и работы серверов производителя. Если сервис недоступен, часть возможностей автомобиля просто исчезает. Кроме того, подключенные сервисы собирают множество данных о поездках, маршрутах и стиле вождения. Это вызывает вопросы о приватности и контроле над личной информацией.

По информации «Российской Газеты», в ближайшие годы подписка станет стандартом для трех типов функций. Во-первых, для сложных ассистентов и интеллектуальных режимов, которые требуют постоянных обновлений. Во-вторых, для сервисов, зависящих от интернета: навигация с пробками, удаленный доступ, приложения. В-третьих, для временных апгрейдов, которые можно активировать только на нужный сезон. А вот попытки брать деньги за простое железо, скорее всего, продолжат вызывать раздражение у покупателей.

Покупая новый автомобиль, теперь важно не только изучить список опций, но и внимательно ознакомиться с условиями: что включено в базовую комплектацию, сколько длится бесплатный период, какие функции станут платными позже и сохраняются ли они при перепродаже машины. Мир автомобилей меняется, и к этому придется привыкнуть даже самым консервативным водителям.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Московская область Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться