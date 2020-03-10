10 марта 2020, 13:13
Автомобили на вторичном рынке России неуклонно стареют
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Средний возраст продаваемого на вторичном рынке подержанного автомобиля увеличивается год от года. Если в 2009 году этот показатель был равен 9 годам, то в 2019 году он вырос до 12 лет.
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Средний возраст машин на вторичном рынке отличается в разных регионах. Например, самые «молодые» автомобили можно приобрести в Татарстане. В прошлом году этот показатель составлял 9 лет, а в 2009 году – 8 лет. Как видно, автопарк в республике практически не стареет.
На другом полюсе находятся Камчатский край и Еврейская автономная область. Здесь продают самые старые в России автомобили – им в среднем по 19 лет. На Камчатке машины состарились за последние пять лет: с 12 лет в 2014 году до 19 лет в 2019-м. В Еврейской АО процесс старения наблюдался планомерно на протяжении всего последнего времени: 11 лет в 2009-м, 16 лет в 2014-м, 19 лет в 2019-м
По мнению экспертов «Дрома», российский автопарк продолжает стареть, и нет никаких предпосылок, которые могли бы переломить эту негативную тенденцию. В условиях непростой экономический ситуации, нестабильности рубля и постоянно растущих цен автовладельцы предпочитают поддерживать в работоспособном состоянии имеющиеся автомобили, а не покупать новые. Если в 2009 году доля машин в возрасте до 7 лет составляла 56%, то сейчас она снизилась вдвое - до 29%.
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21.02.2020, 00:46
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14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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Цитата:| Кому: MichaMeL сейчас уже не вспомню
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