Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 января 2020, 16:49

Автомобили на вторичном рынке стремительно стареют

  • 600
  • 0
Эксперты Авто.ру проанализировали статистику по продажам подержанных автомобилей за 2019 год. Средний возраст продаваемого через сервис автомобиля вырос в минувшем году на 20 месяцев.
Ранее мы писали
Портал Авто.ру подвел итоги 2018 года. Средний возраст автомобиля, продаваемого через сервис, увеличился на ...
Читать далее
Автовладельцы не спешат расставаться со своими машинами. Если в 2018 году средний возраст продаваемого через Авто.ру автомобиля был равен 9 годам и 7 месяцам, то в 2019-м он увеличился сразу до 11 лет и 3 месяцев. Но как и годом ранее, возраст здесь немного ниже среднего по стране (11 лет и 9 месяцев). Самые молодые автомобили продают в Татарстане – 8,7 года, а самые старые – в Омской области (13,9), Красноярском крае (13,9) и Новосибирске (13,8).

Несмотря на увеличившийся средний возраст продаваемого автомобиля, цены тоже выросли, пусть и не столь существенно – в среднем, на 2,4% до 581 000 рублей. Наиболее динамично машины с пробегом дорожали в Пермском крае (+15,5%), Башкортостане (+15,1%) и Татарстане (+9,7%). Нижний Новгород стал единственным регионом, где цены снизились – на те же 2,4%. Самые дорогие автомобили традиционно продают в столичных регионах. Средняя цена подержанной машины в Москве и Подмосковье составила 859,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 717 тыс. рублей. Самые дешевые машины можно найти в Волгограде – 427,5 тыс. рублей.

Самые востребованные на Авто.ру подержанные автомобили такие же, как в целом по стране. Среди марок лидируют Lada и Toyota, а третье место Nissan делит не с Hyundai, с Volkswagen. Среди моделей первый - Ford Focus, за ним – Lada 2114 и Lada 2170 Приора. В Новосибирской области и Красноярском крае лучше остальных продается Toyota Corolla, а в Ростовской области – Hyundai Accent. В остальных регионах России первые места занимают различные модели АвтоВАЗа. В отличие от рынка новых автомобилей, на «вторичке» больше всего продается седанов (порядка 40%). На сегмент SUV приходится чуть более четверти продаж. Третье место – у хэтчбеков (еще около 20%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Мотоцентр "Нахимовский 32" | отзывы
Не нравится обратная связь. Обо всех акциях, рекламных компаниях можно узнать из Вконтакте, продавцы об этом не говорят, сообщения не присылают. Если ты не догадался подписаться на паблик, ты в пролете. У меня была такая история: объявили акцию по расширению гарантии до пяти лет, я об этом узнал на форуме ...
vigilante
Автопродикс Крыленко | отзывы
Понравилось, что когда я пришел вместе с специально нанятым человеком, никто из работников не препятствовал, дали ключи и позволили смотреть все, что душе угодно. С зимней резиной возникла проблема. Выдали мне ключи, документы и ждут, когда же уеду, а я стал смотреть в салоне, потому что наслышан, как ...
Андрей
Лукар | отзывы
Ничего особенного. Пришел, выбрал Мазду 2009 года, заплатил наличкой, уехал. Не первый раз покупаю б/ у таким образом, знаю подводные камни. Заранее звонить не стал, знаю, что по телефону наврут с три короба. Смотрел надо на месте и цены узнавал. Торговался, выбил скидку 50 тысяч. Смотреть машину надо ...
Аркадий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
Насколько дорого техобслуживание среднеразмерных кроссоверов?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобили на вторичном рынке стремительно стареют
{{material_125519}}Автовладельцы не спешат расставаться со своими машинами. Если в 2018 году средний возраст продаваемого через Авто.ру автомобиля был равен 9 годам и 7 месяцам, то в 2019-м он увеличился сразу до 11 лет и 3 месяцев. Но как и годом ранее, возраст здесь немного ниже среднего по стране (11 лет и 9 месяцев). Самые молодые автомобили продают в Татарстане – 8,7 года, а самые старые – в Омской области (13,9), Красноярском крае (13,9) и Новосибирске (13,8).Несмотря на увеличившийся средний возраст продаваемого автомобиля, цены тоже выросли, пусть и не столь существенно – в среднем, на 2,4% до 581 000 рублей. Наиболее динамично машины с пробегом дорожали в Пермском крае (+15,5%), Башкортостане (+15,1%) и Татарстане (+9,7%). Нижний Новгород стал единственным регионом, где цены снизились – на те же 2,4%. Самые дорогие автомобили традиционно продают в столичных регионах. Средняя цена подержанной машины в Москве и Подмосковье составила 859,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 717 тыс. рублей. Самые дешевые машины можно найти в Волгограде – 427,5 тыс. рублей.Самые востребованные на Авто.ру подержанные автомобили такие же, как в целом по стране. Среди марок лидируют Lada и Toyota, а третье место Nissan делит не с Hyundai, с Volkswagen. Среди моделей первый - Ford Focus, за ним – Lada 2114 и Lada 2170 Приора. В Новосибирской области и Красноярском крае лучше остальных продается Toyota Corolla, а в Ростовской области – Hyundai Accent. В остальных регионах России первые места занимают различные модели АвтоВАЗа. В отличие от рынка новых автомобилей, на «вторичке» больше всего продается седанов (порядка 40%). На сегмент SUV приходится чуть более четверти продаж. Третье место – у хэтчбеков (еще около 20%).
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Екатеринбург Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.