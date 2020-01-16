16 января 2020, 16:49
Автомобили на вторичном рынке стремительно стареют
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Эксперты Авто.ру проанализировали статистику по продажам подержанных автомобилей за 2019 год. Средний возраст продаваемого через сервис автомобиля вырос в минувшем году на 20 месяцев.
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Портал Авто.ру подвел итоги 2018 года. Средний возраст автомобиля, продаваемого через сервис, увеличился на ...Читать далее
Несмотря на увеличившийся средний возраст продаваемого автомобиля, цены тоже выросли, пусть и не столь существенно – в среднем, на 2,4% до 581 000 рублей. Наиболее динамично машины с пробегом дорожали в Пермском крае (+15,5%), Башкортостане (+15,1%) и Татарстане (+9,7%). Нижний Новгород стал единственным регионом, где цены снизились – на те же 2,4%. Самые дорогие автомобили традиционно продают в столичных регионах. Средняя цена подержанной машины в Москве и Подмосковье составила 859,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 717 тыс. рублей. Самые дешевые машины можно найти в Волгограде – 427,5 тыс. рублей.
Самые востребованные на Авто.ру подержанные автомобили такие же, как в целом по стране. Среди марок лидируют Lada и Toyota, а третье место Nissan делит не с Hyundai, с Volkswagen. Среди моделей первый - Ford Focus, за ним – Lada 2114 и Lada 2170 Приора. В Новосибирской области и Красноярском крае лучше остальных продается Toyota Corolla, а в Ростовской области – Hyundai Accent. В остальных регионах России первые места занимают различные модели АвтоВАЗа. В отличие от рынка новых автомобилей, на «вторичке» больше всего продается седанов (порядка 40%). На сегмент SUV приходится чуть более четверти продаж. Третье место – у хэтчбеков (еще около 20%).
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