Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Теперь базовый кроссовер Omoda C5 стоит минимум 2 679 900 рублей, а за топовую комплектацию придется отдать 3 309 900 рублей. Цены седана Omoda S5 варьируются в пределах от 2 559 900 до 2 629 900 рублей. Напомним, в августе седан уже дорожал на 40 тысяч рублей, а кроссовер – на 50 – 60 тысяч рублей. 7 сентября модельный ряд Omoda в России пополнится третьей моделью – «заряженной» версией седана S5 GT.
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05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
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13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
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11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
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04.08.2023, 14:38
5 самых популярных кроссоверов июля 2023 года (новый лидер)
В июле 2023 года российские дилеры реализовали более 95 тысяч новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза больше, чем в июле 2022-го, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».Читать далее
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05.07.2023, 14:48
5 самых популярных кроссоверов в России в июне 2023 года
Российский авторынок постепенно восстанавливается. В минувшем месяце было продано более 82 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года. Освободившиеся места корейских, японских и европейских моделей заняли выходцы из Китая.Читать далее
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05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
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05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
13.08.2023, 22:45
5 самых дешевых китайских седанов в России в августе 2023 года
Седаны постепенно сдают позиции, уступая место кроссоверам. Но в России у данного сегмента еще остается немало почитателей. Самый дешевый вариант на рынке – седан Lada Granta, который стоит минимум 692 300 рублей. Китайские модели ощутимо дороже, зато и оснащение у них не в пример богаче.Читать далее
-
11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
-
04.08.2023, 14:38
5 самых популярных кроссоверов июля 2023 года (новый лидер)
В июле 2023 года российские дилеры реализовали более 95 тысяч новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза больше, чем в июле 2022-го, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».Читать далее
-
05.07.2023, 14:48
5 самых популярных кроссоверов в России в июне 2023 года
Российский авторынок постепенно восстанавливается. В минувшем месяце было продано более 82 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года. Освободившиеся места корейских, японских и европейских моделей заняли выходцы из Китая.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
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