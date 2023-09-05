Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц

11.08.2023, 15:49

Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?

Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее