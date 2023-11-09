Автомобили Omoda резко подешевели накануне «черной пятницы»

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Российский модельный ряд марки представлен кроссовером Omoda C5, седаном Omoda S5 и его спортивной версией Omoda S5 GT. С учетом всех скидок и акций по программам trade-in и автокредита цена седана в «черную пятницу» опустилась ниже 2 млн рублей. Как выяснили журналисты «Автоновостей дня» , накануне главной распродажи года базовые цены на седаны снизились на 70 – 80 тысяч рублей.

Рекомендованные цены на кроссоверы не изменились, но в рамках «черной пятницы» обещают скидку до 540 тысяч рублей. Таким образом, приобрести Omoda C5 можно будет минимум за 2 259 900 рублей вместо 2 679 900 рублей. Новинку бренда, спортивный седан Omoda S5 GT предлагают с гораздо более скромной скидкой в 210 тысяч рублей по программе трейд-ин от базовой цены в 2 839 900 рублей.

Omoda впервые снизила цены в России, до этого машины только дорожали. В начале сентября седан S5 и кроссовер C5 подорожали на 70 000 рублей, а до – в августе. Тогда цены выросли на сумму от 40 000 до 60 000 рублей.

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