Автомобили подорожали на 10%. Что будет с рынком?
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Цены растут – доходы падают
В России достаточно возрастной автопарк и накоплен значительный отложенный спрос. Тем не менее, рынок демонстрирует отрицательную динамику. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2019 года было продано 152 057 новых автомобилей, что на 5,2% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок восьмой раз за год и шестой месяц подряд демонстрирует падение. За первые десять месяцев нынешнего года на российском рынке было продано 1 423 449 новых машин, что на 2,4% меньше, чем в 2018 году.
Главный фактор сокращения продаж на авторынке – снижение располагаемого дохода населения. Рост цен на автомобили не является первостепенной причиной отрицательной динамики. Причина в принципе кроется в высоком уровне цен. Автомобили не являются товарами первой необходимости, но являются товарами длительного пользования, поэтому покупатель вполне может отложить покупку, что он, собственно, и делает. Отсюда увеличение срока владения машиной и неготовность приобретать новые в условиях подорожания.
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Импортеры и автопроизводители повышали цену на автомобили, соответственно, дилеры вынуждены работать с этими ценами. При этом абсолютное большинство машин продается сейчас со скидкой от рекомендованных розничных цен. Дилеры предлагают скидки и специальные предложения для удержания клиентов, осознавая, что реальный располагаемый доход населения как минимум не растет. Соответственно количество людей, имеющих возможность купить автомобиль, сокращается
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Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»
Снижение доходов населения – самый значимый фактор в сокращении продаж новых автомобилей. Те, кто имел возможность, приобрели авто за время действия программ господдержки и до повышения НДС: об этом говорят показатели продаж в сентябре - октябре прошлого года – рост на 6,2% и 8,2% соответственно. На сегодняшний день реальной возможности приобрести автомобиль у россиян попросту нет.
Как выходят из положения дилеры
Рост стоимости новых авто – не единственная причина рекордного падения автомобильного рынка России. Например, индексация утилизационного сбора, которую Правительство РФ планирует провести в 2020 году, приведет к сокращению ассортимента автомобилей, особенно, это коснется премиальных марок с невысокой степенью локализации. Снижение реальных доходов населения, завершение программ государственной стимуляции спроса на новые автомобили, исчезновение бюджетных марок (например, Ford) из массового сегмента рынка, повлияли на его падение. Все это вынуждает дилеров приспосабливаться к непростым реалиям и завоевывать клиентов собственными программами стимулирования спроса.
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В условиях регулярного увеличения цен дилеры делают ставку на доступное автокредитование, программы лояльности, благодаря которым авто можно приобрести на 15% дешевле, развитие направления продажи автомобилей с пробегом и рассчитывают на возобновление программ государственной поддержки. Помимо этого, в дилерских центрах большой выбор дополнительных услуг, предоставляемых при покупке авто: выдача государственных знаков, оформление страховки, что позволят клиентам решить все вопросы по оформлению транспортного средства в одном месте
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Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
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Такие акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке. Программы стимулирования спроса со стороны правительства в октябре закончены, что фактически также сделало покупку автомобиля менее доступной. Переломить негативную тенденцию можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос. В отсутствии мер поддержки и на фоне роста цен снижение рынка неизбежно
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Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
Автомобили будут дорожать
Постепенный рост цен на автомобили в 2019 году был вызван объективными причинами – снижением курса рубля, повышением НДС, инфляцией. Автопроизводители растягивают повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей, но сдерживать их рост бесконечно – невозможно. Следующий виток роста цен можно ожидать уже в начале 2020 года. На фоне снижения реальных доходов населения объемы продаж автомобилей на российском авторынке закономерно уменьшаются.
Кроме того, на ценовой политике в следующем году скажутся прекращение льготной поддержки производителям автокомпонентов, рост курса доллара, влияющий на стоимость производства автомобилей, индексация утилизационного сбора. По оценкам экспертов, уже в январе стоимость новых машин увеличится на 4%, в конце весны – еще на 4%. Далее ценники будут корректировать примерно по +1% в месяц. Очевидно, что без вмешательства государства и поддержки спроса авторынок России может показать новый исторический минимум продаж.
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