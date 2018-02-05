5 февраля 2018, 11:53
Автомобили проекта Кортеж примут участие в инаугурации президента
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что автомобили семейства Кортеж прошли все необходимые тестовые испытания и переданы в автопарк Федеральной службы охраны (ФСО). Увидеть их вживую можно будет уже в апреле, на церемонии инаугурации президента России.
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Началась обкатка автомобилей из проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Тестирования проводят ...Читать далее
Проект Кортеж разрабатывался в НАМИ при поддержке Минпромторга России с 2012 года. За это время суммарный объем инвестиций превысил 12 млрд рублей. В модельный ряд вошли лимузины, кроссоверы, минивены и мотоциклы. Кортеж – это рабочее название. По всей вероятности, автомобили будут выпускаться под торговой маркой Aurus, образованной от сочетания слов «aurum» («золото») и «Russia» («Россия). Часть выпущенных автомобилей пойдет в свободную продажу. Их стоимость составит от 6 – 9 млн рублей в зависимости от категории и комплектации. Дистрибьютором новой марки станет компания Soller. Денис Мантуров сообщил, что новинками уже заинтересовались несколько крупных российских бизнесменов.
Ранее лимузин типа «А» проекта Кортеж лично протестировал Владимир Путин. Президент остался доволен машиной. Флагманский автомобиль оснащен 860-сильным турбомотором с 12 цилиндрами, работающим в сочетании с 9-диапазонным «автоматом». Лимузин успешно прошел краш-тесты в Германии и России.
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