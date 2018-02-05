5 февраля 2018, 11:53

Автомобили проекта Кортеж примут участие в инаугурации президента

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что автомобили семейства Кортеж прошли все необходимые тестовые испытания и переданы в автопарк Федеральной службы охраны (ФСО). Увидеть их вживую можно будет уже в апреле, на церемонии инаугурации президента России.
^
Ранее мы писали
Началась обкатка автомобилей из проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Тестирования проводят ...
Читать далее
Денис Мантуров уверен, что все лимузины будут готовы к назначенному сроку и обязательно примут участие в церемонии инаугурации. До этого времени автомобили широкой публике демонстрировать не будут. В настоящее время они проходят опытную эксплуатацию в гараже ФСО. Первые машины были переданы службе охраны еще в середине января.

Проект Кортеж разрабатывался в НАМИ при поддержке Минпромторга России с 2012 года. За это время суммарный объем инвестиций превысил 12 млрд рублей. В модельный ряд вошли лимузины, кроссоверы, минивены и мотоциклы. Кортеж – это рабочее название. По всей вероятности, автомобили будут выпускаться под торговой маркой Aurus, образованной от сочетания слов «aurum» («золото») и «Russia» («Россия). Часть выпущенных автомобилей пойдет в свободную продажу. Их стоимость составит от 6 – 9 млн рублей в зависимости от категории и комплектации. Дистрибьютором новой марки станет компания Soller. Денис Мантуров сообщил, что новинками уже заинтересовались несколько крупных российских бизнесменов.

Ранее лимузин типа «А» проекта Кортеж лично протестировал Владимир Путин. Президент остался доволен машиной. Флагманский автомобиль оснащен 860-сильным турбомотором с 12 цилиндрами, работающим в сочетании с 9-диапазонным «автоматом». Лимузин успешно прошел краш-тесты в Германии и России.
Новинки и концепт кары LIAZ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Не включается 4 передача на акпп KIA Sportage
Как только прошла гарантия у авто - начались проблемы. Сейчас коробка передач не переключает на 4 скорость. В автоматическом режиме она стоит на 3ей передаче и дальше не двигается. Если поставить ручной режим коробки, то можно включить и 5ую и 6ую скорость. Но 4ая не включается все равно. Что именно ...
ShportHP
Регинас Nissan на ул. Братьев Кашириных | отзывы
Хотелось бы сообщить о кузовном сервисе автосалона Регинас на Братьев Кашириных. Отвратительно. Господа, не обращайтесь сюда никогда. 3 недели водили нас за нос, по направлению на ремонт из страховой компании, по факту - мастер даже на согласование калькуляцию не направлял, он даже саму смету на ремонт ...
Марина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ЛИАЗ Автомудрость ЛИАЗ АвтоПитер ЛИАЗ Дизайн и тюнинг ЛИАЗ Новинки и концепт кары ЛИАЗ Новости и акции автосалонов ЛИАЗ Автосалоны и дилеры марки ЛИАЗ Аренда и прокат авто марки ЛИАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ЛИАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ЛИАЗ
Главные материалы
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 26 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автомобили проекта Кортеж примут участие в инаугурации президента
{{material_122320}}Денис Мантуров уверен, что все лимузины будут готовы к назначенному сроку и обязательно примут участие в церемонии инаугурации. До этого времени автомобили широкой публике демонстрировать не будут. В настоящее время они проходят опытную эксплуатацию в гараже ФСО. Первые машины были переданы службе охраны еще в середине января.Проект Кортеж разрабатывался в НАМИ при поддержке Минпромторга России с 2012 года. За это время суммарный объем инвестиций превысил 12 млрд рублей. В модельный ряд вошли лимузины, кроссоверы, минивены и мотоциклы. Кортеж – это рабочее название. По всей вероятности, автомобили будут выпускаться под торговой маркой Aurus, образованной от сочетания слов «aurum» («золото») и «Russia» («Россия). Часть выпущенных автомобилей пойдет в свободную продажу. Их стоимость составит от 6 – 9 млн рублей в зависимости от категории и комплектации. Дистрибьютором новой марки станет компания Soller. Денис Мантуров сообщил, что новинками уже заинтересовались несколько крупных российских бизнесменов.Ранее лимузин типа «А» проекта Кортеж лично протестировал Владимир Путин. Президент остался доволен машиной. Флагманский автомобиль оснащен 860-сильным турбомотором с 12 цилиндрами, работающим в сочетании с 9-диапазонным «автоматом». Лимузин успешно прошел краш-тесты в Германии и России.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Анапа Набережные Челны Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG