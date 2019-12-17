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17 декабря 2019, 13:14

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

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Уже в следующем году в России может появиться новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. Новшество, по замыслу инициаторов, должно сделать процесс покупки машин прозрачнее и проще.

Как это будет работать?

На первом этапе услуга будет доступна только физическим лицам. Онлайн-сервис, в частности, позволит упростить процесс оформления договора купли-продажи. Кроме того, он предоставит базовую информацию о приобретаемом транспортном средстве: находится ли данный автомобиль в угоне, какое количество прошлых владельцев, существуют ли ограничения от судебных приставов.

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
После ознакомления с информацией о конкретном авто покупатель этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи. Заверяется он простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.

Юридически сделка подкреплена электронной подписью, которая также законна, как и подписанный лично документ. Тем не менее, не все так радужно, говорят специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». При запуске сервиса необходимо позаботиться о системе защиты от мошенников.

Недостатками сервиса также является отсутствие информации от страховых компаний о количестве ДТП и вопрос ответственности за бесперебойную работу сервиса. Но эти моменты обещают устранить до момента внедрения сервиса.

Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли « С одной стороны, онлайн-сервис обеспечит покупателю автомобиля доступ к истории транспортного средства из источников ГИБДД и исключит человеческий фактор при заполнении данных договора купли-продажи. Тем не менее, отсутствие контроля за проведением платежа при покупке машины онлайн, юридической ответственности за технические сбои сервиса и информации от страховых компаний об эксплуатации автомобиля оставляют возможности для мошенничества »
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
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Как покупают подержанные автомобили россияне?

По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года. Наибольшее количество сделок заключено в Омске и Новосибирске - 32 и 31%, в этих же городах у машин в истории эксплуатации указано более четырех владельцев. Чтобы не столкнуться с мошенниками, специалисты рекомендуют проверить период прошлой эксплуатации авто в различных онлайн-сервисах.

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На данный момент покупатели предпочитают покупать машины по схеме «из рук в руки», нежели пользоваться услугами дилерских центров. Поэтому перед покупкой автомобиля  с пробегом лучше проверить его по базе, например, «Автокод», где содержатся данные о прохождении сервисного обслуживания, фиксируется пробег, сведения возможных коммерческих перевозках. Это обеспечит минимальную юридическую безопасность сделки.

Сейчас все договора купли-продажи подержанных машин регулируются Гражданским кодексом РФ, конкретно главой 30, которая не предусматривает нотариального оформления договора. Однако необходимость уведомления и предоставления одного экземпляра документа, подтверждающего сделку, в ГИБДД по-прежнему существует.

Как сделать вторичный авторынок прозрачным?

В 2018 году правительство страны проявило инициативу взять под свой контроль сделки купли-продажи автомобилей, но пока это предложение находится на обсуждении. Как говорят эксперты авторынка, безопаснее приобретать авто с пробегом у официальных дилеров, однако на сегодняшний день доля таких сделок составляет всего 20% вторичного рынка страны.

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги

 

Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Многие автосалоны дают гарантии на автомобили с пробегом. Конечно, она не полноценная – год или даже полгода – да и распространяется чаще на основные углы агрегата, но в любом случае какая-никакая, а страховка. Также есть некая диагностика, о которой сообщает вам дилер.

Специалисты СТО сертифицированных автоцентров проводят предпродажную подготовку: производят устранение внешних и внутренних дефектов корпуса, салона, ремонт деталей двигателя и ходовой части. По желанию покупатель может приобрести дополнительную техническую гарантию, которая вступает в силу со дня покупки. За это время можно обратиться в компанию с любым гарантийным случаем, прописанным в договоре. Как говорят сами дилеры, «убитый» автомобиль продавать попросту невыгодно, поэтому до продажных площадок доезжают только достойные экземпляры вторичного авторынка.

Конечно, подержанные машины, которые продаются в автосалонах, стоят дороже, чем аналогичные варианты с рук. Тем не менее, число тех, кто готов переплатить за собственное спокойствие, растет.  В 2020 году, по оценкам ГК «АвтоСпецЦентр», доля продаж автомобилей с пробегом через официальные дилерские центры вырастет, так как у салонов можно получить дополнительные гарантии прозрачности сделки, а также сэкономить время.

Арина Милая
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Автомобили разрешат продавать через госуслуги
Как это будет работать?На первом этапе услуга будет доступна только физическим лицам. Онлайн-сервис, в частности, позволит упростить процесс оформления договора купли-продажи. Кроме того, он предоставит базовую информацию о приобретаемом транспортном средстве: находится ли данный автомобиль в угоне, какое количество прошлых владельцев, существуют ли ограничения от судебных приставов.{{gallery_93}} После ознакомления с информацией о конкретном авто покупатель этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи. Заверяется он простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.Юридически сделка подкреплена электронной подписью, которая также законна, как и подписанный лично документ. Тем не менее, не все так радужно, говорят специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». При запуске сервиса необходимо позаботиться о системе защиты от мошенников.Недостатками сервиса также является отсутствие информации от страховых компаний о количестве ДТП и вопрос ответственности за бесперебойную работу сервиса. Но эти моменты обещают устранить до момента внедрения сервиса. {{person_18_С одной стороны, онлайн-сервис обеспечит покупателю автомобиля доступ к истории транспортного средства из источников ГИБДД и исключит человеческий фактор при заполнении данных договора купли-продажи. Тем не менее, отсутствие контроля за проведением платежа при покупке машины онлайн, юридической ответственности за технические сбои сервиса и информации от страховых компаний об эксплуатации автомобиля оставляют возможности для мошенничества}}. Как покупают подержанные автомобили россияне?По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года. Наибольшее количество сделок заключено в Омске и Новосибирске - 32 и 31%, в этих же городах у машин в истории эксплуатации указано более четырех владельцев. Чтобы не столкнуться с мошенниками, специалисты рекомендуют проверить период прошлой эксплуатации авто в различных онлайн-сервисах.{{material_128354}}На данный момент покупатели предпочитают покупать машины по схеме «из рук в руки», нежели пользоваться услугами дилерских центров. Поэтому перед покупкой автомобиля  с пробегом лучше проверить его по базе, например, «Автокод», где содержатся данные о прохождении сервисного обслуживания, фиксируется пробег, сведения возможных коммерческих перевозках. Это обеспечит минимальную юридическую безопасность сделки.Сейчас все договора купли-продажи подержанных машин регулируются Гражданским кодексом РФ, конкретно главой 30, которая не предусматривает нотариального оформления договора. Однако необходимость уведомления и предоставления одного экземпляра документа, подтверждающего сделку, в ГИБДД по-прежнему существует. Как сделать вторичный авторынок прозрачным?В 2018 году правительство страны проявило инициативу взять под свой контроль сделки купли-продажи автомобилей, но пока это предложение находится на обсуждении. Как говорят эксперты авторынка, безопаснее приобретать авто с пробегом у официальных дилеров, однако на сегодняшний день доля таких сделок составляет всего 20% вторичного рынка страны. {{gallery_230}} Многие автосалоны дают гарантии на автомобили с пробегом. Конечно, она не полноценная – год или даже полгода – да и распространяется чаще на основные углы агрегата, но в любом случае какая-никакая, а страховка. Также есть некая диагностика, о которой сообщает вам дилер. Специалисты СТО сертифицированных автоцентров проводят предпродажную подготовку: производят устранение внешних и внутренних дефектов корпуса, салона, ремонт деталей двигателя и ходовой части. По желанию покупатель может приобрести дополнительную техническую гарантию, которая вступает в силу со дня покупки. За это время можно обратиться в компанию с любым гарантийным случаем, прописанным в договоре. Как говорят сами дилеры, «убитый» автомобиль продавать попросту невыгодно, поэтому до продажных площадок доезжают только достойные экземпляры вторичного авторынка.Конечно, подержанные машины, которые продаются в автосалонах, стоят дороже, чем аналогичные варианты с рук. Тем не менее, число тех, кто готов переплатить за собственное спокойствие, растет.  В 2020 году, по оценкам ГК «АвтоСпецЦентр», доля продаж автомобилей с пробегом через официальные дилерские центры вырастет, так как у салонов можно получить дополнительные гарантии прозрачности сделки, а также сэкономить время.
2019-12-17
Автор: Арина Милая
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