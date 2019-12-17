Автомобили разрешат продавать через госуслуги
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Как это будет работать?
На первом этапе услуга будет доступна только физическим лицам. Онлайн-сервис, в частности, позволит упростить процесс оформления договора купли-продажи. Кроме того, он предоставит базовую информацию о приобретаемом транспортном средстве: находится ли данный автомобиль в угоне, какое количество прошлых владельцев, существуют ли ограничения от судебных приставов.
Юридически сделка подкреплена электронной подписью, которая также законна, как и подписанный лично документ. Тем не менее, не все так радужно, говорят специалисты ГК «АвтоСпецЦентр». При запуске сервиса необходимо позаботиться о системе защиты от мошенников.
Недостатками сервиса также является отсутствие информации от страховых компаний о количестве ДТП и вопрос ответственности за бесперебойную работу сервиса. Но эти моменты обещают устранить до момента внедрения сервиса.
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С одной стороны, онлайн-сервис обеспечит покупателю автомобиля доступ к истории транспортного средства из источников ГИБДД и исключит человеческий фактор при заполнении данных договора купли-продажи. Тем не менее, отсутствие контроля за проведением платежа при покупке машины онлайн, юридической ответственности за технические сбои сервиса и информации от страховых компаний об эксплуатации автомобиля оставляют возможности для мошенничества
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Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Как покупают подержанные автомобили россияне?
По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что на 0,3% меньше аналогичного показателя 2018 года. Наибольшее количество сделок заключено в Омске и Новосибирске - 32 и 31%, в этих же городах у машин в истории эксплуатации указано более четырех владельцев. Чтобы не столкнуться с мошенниками, специалисты рекомендуют проверить период прошлой эксплуатации авто в различных онлайн-сервисах.
На данный момент покупатели предпочитают покупать машины по схеме «из рук в руки», нежели пользоваться услугами дилерских центров. Поэтому перед покупкой автомобиля с пробегом лучше проверить его по базе, например, «Автокод», где содержатся данные о прохождении сервисного обслуживания, фиксируется пробег, сведения возможных коммерческих перевозках. Это обеспечит минимальную юридическую безопасность сделки.
Сейчас все договора купли-продажи подержанных машин регулируются Гражданским кодексом РФ, конкретно главой 30, которая не предусматривает нотариального оформления договора. Однако необходимость уведомления и предоставления одного экземпляра документа, подтверждающего сделку, в ГИБДД по-прежнему существует.
Как сделать вторичный авторынок прозрачным?
В 2018 году правительство страны проявило инициативу взять под свой контроль сделки купли-продажи автомобилей, но пока это предложение находится на обсуждении. Как говорят эксперты авторынка, безопаснее приобретать авто с пробегом у официальных дилеров, однако на сегодняшний день доля таких сделок составляет всего 20% вторичного рынка страны.
Специалисты СТО сертифицированных автоцентров проводят предпродажную подготовку: производят устранение внешних и внутренних дефектов корпуса, салона, ремонт деталей двигателя и ходовой части. По желанию покупатель может приобрести дополнительную техническую гарантию, которая вступает в силу со дня покупки. За это время можно обратиться в компанию с любым гарантийным случаем, прописанным в договоре. Как говорят сами дилеры, «убитый» автомобиль продавать попросту невыгодно, поэтому до продажных площадок доезжают только достойные экземпляры вторичного авторынка.
Конечно, подержанные машины, которые продаются в автосалонах, стоят дороже, чем аналогичные варианты с рук. Тем не менее, число тех, кто готов переплатить за собственное спокойствие, растет. В 2020 году, по оценкам ГК «АвтоСпецЦентр», доля продаж автомобилей с пробегом через официальные дилерские центры вырастет, так как у салонов можно получить дополнительные гарантии прозрачности сделки, а также сэкономить время.
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