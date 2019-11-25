25 ноября 2019, 09:56
Автомобили резко подорожают после Нового года
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Несмотря на снижение спроса на новые автомобили, правительство утвердило повышение утилизационного сбора с 1 января 2020 года. В зависимости от сегмента ставка вырастет от 46% до 145%. Легковые автомобили в дилерских центрах подорожают на 2 – 4%, грузовики - еще существеннее.
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Серьезнее всего ставки вырастут для легковых автомобилей с двигателями объемом свыше 3,5 литра – на 145%. В самом популярном сегменте машин с моторами от 1 до 2 литров утильсбор увеличат на 112,4%. Меньше всего пострадают малолитражки (менее 1 литра) – ставка вырастет на 46,1%. Утильсбор на коммерческий транспорт вырастет в среднем на 17,46%. Наиболее ощутимо увеличат ставку для автобусов с двигателями объемом более 10 литров (+73,7%). Утильсбор для седельных тягачей массой от 12 до 20 тонн повысится на 66,8%, для прицепов – на 28%, автобусов и микроавтобусов – на 25,7%, на шасси грузовиков массой от 20 до 50 тонн – на 21,5%
Новые автомобили с начала года подорожали бы и без индексации утильсбора. По традиции дилеры переписывают прайс-листы в связи с инфляцией и обновлением модельного ряда. С учетом новых ставок цены могут вырасти на 2 – 4% на легковые автомобили и до 8% на большие грузовики и автобусы. Накануне масштабного подорожания дилеры прогнозируют увеличение спроса в декабре. С другой стороны, основная доля импорта приходится на легковушки премиальных марок, а для их потенциальных покупателей рост в пределах 5% не имеет принципиального значения.
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Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
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