Автомобили российских звезд шоу-бизнеса

Mercedes-Benz G-Класс
Mercedes G
От 2.9 л, 249 л.с
Новый от 7 570 000 до 12 000 000 Р
Конечно, ни один звездный автопарк не обходится без знаменитого «Гелендвагена». Как думаете, кто питает особые чувства к немецкому внедорожнику из российских звезд? Телеведущая Ксения Бородина. Ее белоснежный G500 приводится в движение 4-литровым бензиновым битурбо V8, выдающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунд.
Салон внедорожника можно сделать роскошным с помощью пакета, в который входят активные мультиконтурные сидения, обтянутые кожей Nappa, кожаная отделка приборной панели и обивка потолка материалом из микроволокна, а также безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида и коврики designo.
Lexus LX 570
Lexus LX
От 4.5 л, 272 л.с
Новый от 6 212 000 до 7 301 000 Р
На японский внедорожник даже в кризисные времена нередко растягивались очереди. Однако знаменитому певцу Григорию Лепсу свой LX 570 не пришлось долго ждать. Его автомобиль Superior отличается от серийной версии особыми элементами в экстерьере и деталями отделки салона. Основой для спецверсии стала комплектация Luxury 21+. Измененная решетка радиатора, декоративные накладки на бамперы и черные корпуса зеркал сделали внешность модели еще более эпатажной.
Прибавьте к этому мощные силовые агрегаты V8: дизельный с рабочим объемом 4,5 литра, способный выдать 272 л. с. или 5,7-литровый бензиновый с отдачей в 367 л.с. Какой именно находится под капотом внедорожника Лепса — загадка.
Mercedes-Maybach S-Класс
Муж Надежды Кадышевой подарил ей роскошный седан Mercedes-Maybach S-Класс. Что особенно удивляет — золотого цвета. Видимо, в честь ансамбля, в котором поет возлюбленная. Автомобиль оснащается 4-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 463 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 96 км/ч займет всего лишь 4,8 секунды.
В список базового оборудования немецкого люкс-седана входит электроусилитель руля, многочисленные электронные системы активной безопасности, в том числе распознавания дорожных знаков и контроля за физическим состоянием водителя.
BMW Z4
BMW Z4
От 2 л, 197 л.с
Новый от 3 190 000 до 4 760 000 Р
Если бы вы были знаменитым рок-музыкантом, на каком бы автомобиле передвигались? Андрей Макаревич, например, сделал выбор в пользу баварского купе Z4. Топовую модификацию M40i приводит в движение 3,0-литровая наддувная «шестерка», выдающая 340 л.с. и 500 Нм. С места до «сотни» автомобиль разгоняется всего за 4,6 секунды.
В список опций входят адаптивный «круиз», система слежения за рядностью движения, парковочный ассистент, а также система предупреждения о появлении пешеходов и велосипедистов с функцией автоматического торможения в городе. Кроме того, роскошное купе имеет пакет M Sport, 18-дюймовые колесные диски, комбинированную отделку салона кожа+алькантара.
Chevrolet Tahoe
А вот российский рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим именем Guf, питает особую страсть к большим американским машинам. Именно поэтому его выбор пал на внедорожник Chevrolet Tahoe с кузовом белоснежного цвета. 6,2-литровая «восьмерка» EcoTec3, расположенная под капотом, выдает 426 л.с. Расход топлива составляет 13,4 литра на 100 км в смешанном цикле. Коробка передач - 8-диапазонный «автомат».
Список доступного оборудования включает цифровую «приборку», проекционный экран, мультимедийную систему для пассажиров второго ряда с dvd, разъемами HDMI- и USB и комплектом беспроводных наушников, а также электропривод сидений и двери багажного отделения. Кстати, владельцам «Тахо» приходится ежегодно выделять на содержание своей машины 188 600 рублей. Но для известного рэпера это, конечно, не деньги.
BMW i8
BMW i8
От 1.5 л, 374 л.с
Новый от 9 490 000 до 11 150 000 Р
Суммарная отдача силовой установки, состоящий из бензинового турбомотора сзади и электромотора спереди, возросла до 374 л.с. (569 Нм). С места до первой «сотни» родстер разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 249 км/ч. Такая динамика пришлась по вкусу Элджею. Эпатажный исполнитель выбрал для себя не менее эпатажный BMW i8.
Базовая комплектация включает в себя систему курсовой устойчивости, регулируемые по жесткости амортизаторы, ассистент вождения, динамический круиз-контроль и двухзонный климат. Также в базе доступны запуск двигателя кнопкой, комфортный доступ и дистанционное управление, светодиодная оптика и большой 8,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией. Размеры шин BMW i8: 195/50 R20 спереди и 215/45 R20 сзади.
Porsche Cayenne
Король российской эстрады выбрал для себя вполне обычный премиум-кроссовер. Даже как-то скромно для исполнителя с самым ярким и роскошным гардеробом. Под капотом автомобиля установлен бензиновый 340-сильный агрегат, который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Также имеются модификации с 440- 550-сильными моторами. Последний вариант способен набирать «сотню» за 3,9 секунды с пакетом Sport Chrono.
В начальном исполнении машина оснащается электрорегулировкой водительского кресла в 8 положениях, 19-дюймовыми колесными дисками, кожаной обшивкой кресел.