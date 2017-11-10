10 ноября 2017, 17:11
Автомобили с фонарями синего цвета получат преимущество
В скором времени в Правилах дорожного движения могут закрепить новый порядок проезда автомобилей без цветографических знаков, но с фонарями синего цвета в передней части автомобиля не выше уровня фар, функционирующими в мигающем режиме. Они получат преимущество.
Соответствующий документ подготовила Федеральная служба охраны (ФСО). В частности, в ведомстве предлагают дать им право приоритетного проезда. Такие опознавательные знаки предусмотрены для транспорта непосредственно ФСО, а также врачей или инвалидов. Однако они не обязывают водителей уступать им дорогу.
В настоящий момент преимущество перед остальными участниками движения имеют автомобили с включенным проблесковым маячком синего цвета, а также кортежи в сопровождении машин с цветографическими схемами на кузове, у которых работают маячки синего и красного цвета вместе с звуковым сигналом. Когда новшество может заработать, не уточняется.
В настоящий момент преимущество перед остальными участниками движения имеют автомобили с включенным проблесковым маячком синего цвета, а также кортежи в сопровождении машин с цветографическими схемами на кузове, у которых работают маячки синего и красного цвета вместе с звуковым сигналом. Когда новшество может заработать, не уточняется.
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