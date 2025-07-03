Автомобили с пробегом дешевеют впервые за пять лет. Почему?

Ранее мы писали Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком ... Читать далее

До 2025 года рост цен на подержанные автомобили в России был стабильным и значительным. За последние пять лет их средняя стоимость выросла почти в два раза: если в 2021 году она составляла около 667 тыс. рублей, то к 2024 году превысила 1,17 млн рублей. Солидный скачок был обусловлен ослаблением рубля, дефицитом новых машин после ухода западных брендов и высоким спросом. Однако в 2025 году тенденция сменилась на обратную, пишет в своем телеграм-канале глава «Автостата» Сергей Целиков

Он назвал четыре главные причины снижения цен на подержанные авто. Во-первых, предыдущий рост цен был чрезмерно высоким, что создало предпосылки для коррекции. Во-вторых, наблюдается охлаждение спроса на авторынке в целом. Высокая ключевая ставка делает кредиты дорогими, а депозиты – выгодными. В-третьих, массовые скидки и акции на новые автомобили сделали их более доступными, что снизило интерес к сравнительно молодым, но подержанным машинам. И, наконец, укрепление рубля сделало импорт автомобилей из-за границы дешевле, по сравнению с прошлым годом.

Фото: unsplash.com

По всей видимости, цены на вторичном авторынке продолжат падать, особенно при сохранении текущих экономических условий. Сейчас формируется новая фаза цикличности, где потребитель становится более осторожным, а предложение – более насыщенным. Для покупателей это открывает возможность приобрести автомобиль с пробегом по более привлекательной цене, чем год назад. Однако пока снижение цен еще не стало массовым и охватывает ограниченный сегмент рынка.

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