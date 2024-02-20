Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей

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Надежность автомобиля во многом зависит от ресурса его мотора. Агрегатам неудачной конструкции даже при должном обслуживании капремонт может потребоваться уже через 200 тысяч километров, в то время как другие двигатели без особых проблем ходят по 350 тысяч и больше. Журналисты портала njcar.ru выбрали самые надежные моторы, которые будут служить своим владельцам долгие годы.

Лучшим для автомобилей B- и С-класса считается 1,6-литровый двигатель K4M от концерна Renault-Nissan, который ходит по 450 тысяч километров и больше. Такими моторами в разное время оснащались:

Renault Logan

Renault Sandero

Renault Duster

Nissan Almera

Nissan Note

Nissan Tiida

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Неплохим ресурсом обладают 1,6-литровые «атмосферники» CWVA от концерна Volkswagen Group. Они могут преодолеть порядка 350 тысяч километров без серьезных ремонтов. Такие двигатели встречаются на автомобилях:Volkswagen PoloVolkswagen JettaSkoda RapidSkoda Octavia

Надежными также признаны ДВС серии F4R от Renault и MR20DD от Nissan. Агрегаты могут также пройти до 350 тысяч километров без особых проблем. Такие двигатели ставили на кроссоверы:

Renault Kaptur

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Любой рейтинг надежных двигателей был бы неполным без агрегатов Toyota. В данном случае речь пойдет о 2,0-литровых моторах 1AZ, которые могут ходить без нареканий по 400 тысяч километров. Ими оснащают:

Toyota Corolla

Toyota Avensis

Toyota Camry

Toyota RAV4

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Toyota Camry

Toyota Highlander

Lexus RX

Но самым лучшим из японских моторов по праву может считаться легендарный двигатель-миллионник V8 серии UR от Тойота. Этот мотор используется на популярных рамных внедорожниках Toyota Land Cruiser и премиальном Lexus LX.

Заслуживают внимания немецкие агрегаты VR6 от Volkswagen, которыми оснащались Volkswagen Touareg и Volkswagen Phaeton, а также некоторые модели Audi и Porsche. Хорошо себя зарекомендовали американские двигатели HEMI V8 от внедорожников Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, корейские D4H от Kia Sorento и Hyundai Santa Fe, немецкие 3,0-литровые турбодизели BMW N57, которыми оснащались многие модели баварского бренда – от BMW 3-Series до BMW X5. Также эксперты отметили агрегаты G6D от Hyundai и Nissan VQ.

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