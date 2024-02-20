Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Лучшим для автомобилей B- и С-класса считается 1,6-литровый двигатель K4M от концерна Renault-Nissan, который ходит по 450 тысяч километров и больше. Такими моторами в разное время оснащались:
Renault Logan
Renault Sandero
Renault Duster
Nissan Almera
Nissan Note
Nissan Tiida
Volkswagen Polo
Volkswagen Jetta
Skoda Rapid
Skoda Octavia
Надежными также признаны ДВС серии F4R от Renault и MR20DD от Nissan. Агрегаты могут также пройти до 350 тысяч километров без особых проблем. Такие двигатели ставили на кроссоверы:
Renault Kaptur
Nissan Qashqai
Nissan X-Trail
Любой рейтинг надежных двигателей был бы неполным без агрегатов Toyota. В данном случае речь пойдет о 2,0-литровых моторах 1AZ, которые могут ходить без нареканий по 400 тысяч километров. Ими оснащают:
Toyota Corolla
Toyota Avensis
Toyota Camry
Toyota RAV4
Toyota Camry
Toyota Highlander
Lexus RX
Но самым лучшим из японских моторов по праву может считаться легендарный двигатель-миллионник V8 серии UR от Тойота. Этот мотор используется на популярных рамных внедорожниках Toyota Land Cruiser и премиальном Lexus LX.
Заслуживают внимания немецкие агрегаты VR6 от Volkswagen, которыми оснащались Volkswagen Touareg и Volkswagen Phaeton, а также некоторые модели Audi и Porsche. Хорошо себя зарекомендовали американские двигатели HEMI V8 от внедорожников Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, корейские D4H от Kia Sorento и Hyundai Santa Fe, немецкие 3,0-литровые турбодизели BMW N57, которыми оснащались многие модели баварского бренда – от BMW 3-Series до BMW X5. Также эксперты отметили агрегаты G6D от Hyundai и Nissan VQ.
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09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
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Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
22.12.2023, 07:05
В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли пять человек
Вечером 21 декабря на автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и большегруза MAN. В результате на месте погибли двое взрослых и трое детей.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
-
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