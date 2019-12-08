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8 декабря 2019, 12:21

Автомобили с самыми необычными дверями

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У большинства автомобилей двери открываются стандартно – вбок. У некоторых минивенов или микроавтобусов – сдвигаются в сторону. Но были в автомобильной истории модели с дверями необычной конструкции, которые делали их образ уникальным и запоминающимся.
Автомобили с самыми необычными дверями

Фото: mustget.ru

Автомобили с самыми необычными дверями

Фото: pinterest.com

Автомобили с самыми необычными дверями

Фото: autoevolution.com

Автомобили с самыми необычными дверями

Фото: bmwblog.com

Автомобили с самыми необычными дверями

 

Автомобили с самыми необычными дверями
Автомобили с самыми необычными дверями
Автомобили с самыми необычными дверями
Автомобили с самыми необычными дверями
Автомобили с самыми необычными дверями
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Редакция портала «Тарантас Ньюс» выбрала пять автомобилей с наиболее экстравагантным дизайном дверей. Первым в списке идет Mercedes-Benz 300 SL с великолепными дверями «крылья чайки» (Gullwing). Спорткар дебютировал на Нью-Йоркском автосалоне в 1954 году. Под капот установили 3,0-литровый бензиновый агрегат внушительной по тем временам мощностью в 215 л.с. и максимальным крутящим моментом в 274 Нм.

Концепт-кар Ferrari 512S Modulo представили в Женеве в 1970 году. Заостренная передняя часть автомобиля напоминала фюзеляж истребителя. По аналогии с военными самолетами попасть в кабину можно было, сдвинув вперед верхнюю часть кузова. Спорткар оснащался 5,0-литровым V12 мощностью 550 л.с., соединенным с 5-ступенчатой МКПП. К сожалению, автомобиль не задумывался как серийный. Единственный из существующих Modulo принадлежит американскому продюсеру и предпринимателю Джеймсу Гликенхаузу. Схожая идея использована при создании концепта Lancia HF Zero, также представленного в 1970-м. Для доступа в салон необходимо поднять прозрачную крышу.

Двери BMW Z1, выпускавшегося в 1988 - 1991 годах, не поднимались или опускались в какую-либо сторону, а полностью убирались в порог. Не слишком удобное решение. В итоге, за три года было выпущено всего 8 000 экземпляров. Родстер приводился в движение 2,5-литровой «шестеркой» мощностью 170 л.с. от третьей серии E30 – BMW 325i. Завершает список автомобилей с уникальной конструкцией дверей концептуальный Bertone Alfa Romeo, разработанный под руководством дизайнера Майкла Робинсона в итальянском ателье Stile Bertone. Концепт-кар продемонстрировали публике в 2010 году на Женевском автосалоне. Вся боковая часть машины - это дверь. В движение спорткар приводил 4,7-литровый мотор мощностью 450 л.с. С места до «сотни» он должен был разгоняться за 3,9 секунды.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Автомобили с самыми необычными дверями
{{material_126267}}Редакция портала «Тарантас Ньюс» выбрала пять автомобилей с наиболее экстравагантным дизайном дверей. Первым в списке идет Mercedes-Benz 300 SL с великолепными дверями «крылья чайки» (Gullwing). Спорткар дебютировал на Нью-Йоркском автосалоне в 1954 году. Под капот установили 3,0-литровый бензиновый агрегат внушительной по тем временам мощностью в 215 л.с. и максимальным крутящим моментом в 274 Нм.Концепт-кар Ferrari 512S Modulo представили в Женеве в 1970 году. Заостренная передняя часть автомобиля напоминала фюзеляж истребителя. По аналогии с военными самолетами попасть в кабину можно было, сдвинув вперед верхнюю часть кузова. Спорткар оснащался 5,0-литровым V12 мощностью 550 л.с., соединенным с 5-ступенчатой МКПП. К сожалению, автомобиль не задумывался как серийный. Единственный из существующих Modulo принадлежит американскому продюсеру и предпринимателю Джеймсу Гликенхаузу. Схожая идея использована при создании концепта Lancia HF Zero, также представленного в 1970-м. Для доступа в салон необходимо поднять прозрачную крышу.Двери BMW Z1, выпускавшегося в 1988 - 1991 годах, не поднимались или опускались в какую-либо сторону, а полностью убирались в порог. Не слишком удобное решение. В итоге, за три года было выпущено всего 8 000 экземпляров. Родстер приводился в движение 2,5-литровой «шестеркой» мощностью 170 л.с. от третьей серии E30 – BMW 325i. Завершает список автомобилей с уникальной конструкцией дверей концептуальный Bertone Alfa Romeo, разработанный под руководством дизайнера Майкла Робинсона в итальянском ателье Stile Bertone. Концепт-кар продемонстрировали публике в 2010 году на Женевском автосалоне. Вся боковая часть машины - это дверь. В движение спорткар приводил 4,7-литровый мотор мощностью 450 л.с. С места до «сотни» он должен был разгоняться за 3,9 секунды.
2019-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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