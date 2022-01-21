Автомобили с самыми продвинутыми салонами
Редакция сайта Тарантас Ньюс составила рейтинг самых технологичных салонов, которые можно встретить в современных серийных автомобилях: экраны высокого разрешения и функции распознавания голоса и жестов.
Mercedes-Benz S-Class
Новая информационно-развлекательная система MBUX от компании Mercedes-Benz получила вертикально расположенный тачскрин, на который завели управление всеми функциями. На передней панели остались только две классические кнопки: кнопка зажигания и кнопка «аварийки».
Cadillac Escalade
Внедорожник получил современную медиасистему с изогнутым OLED-дисплеем диагональю более 38 дюймов. Экран отличается невероятно высокой плотностью пикселей, которая даже лучше, чем у телевизоров с поддержкой технологии 4K. В салоне внедорожника сразу два экрана: один отвечает за управление основными настройками, а второй играет роль цифровой приборной панели.
Cadillac Lyriq
Электрический кроссовер Cadillac Lyriq — первый электромобиль от американского автопроизводителя, где за управление всем салонным оборудованием отвечает новая медиасистема с дисплеем диагональю 33 дюйма. В списке доступного оснащения дополнительно значится внушительный проекционный дисплей с указанием скорости и направления движения, а также с подсказками навигатора.
Tesla Model S Plaid
Компания Tesla оснастила более мощную Model S Plaid дисплеем с графикой, аналогичной игровой приставке PlayStation 5. Экран с разрешением 2200 x 1300 точек поддерживает все современные беспроводные игры. Для удобства пользователей автопроизводитель впервые изменил ориентацию дисплея с вертикальной на горизонтальную. Помимо основного экрана, в автомобиле присутствует также 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов.
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