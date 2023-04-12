Автомобили с самыми странными селекторами КПП

Volkswagen ID.4

Фото: Volkswagen

Странный рычаг переключения передач дизайнеры Volkswagen поместили прямо на приборную панель Volkswagen ID.4. Водителю предлагают манипулировать трапециевидным переключателем, поворачивая его в одно из трех положений. При этом селектор расположен недостаточно близко к рулю, чтобы дотянуться до него кончиками пальцев.

Lamborghini Urus

Фото: Lamborghini

На центральной консоли Lamborghini Urus располагается куча кнопок и переключателей, отвечающих за самые разные функции. Слева водитель выбирает один из четырех предустановленных режимов вождения, а справа – программирует персональные настройки шасси, рулевого управления и подвески. В центре между ними красуется массивный красный тумблер коробки передач, напоминающий кнопку запуска ядерной ракеты.

Honda Civic Si (EP3)

Фото: Honda

Инженеры Honda решили поместить рычаг переключения механической коробки передач Civic Si на нижнюю часть передней панели. Такое решение связано с отсутствием центрального тоннеля. Переднеприводная трансмиссия автомобиля означает, что тяги могут быть короче, что позволяет Honda сэкономить на запчастях. В результате получилась очень странная на вид рукоятка механической коробки передач с изгибом, спрятанным под резиновым кофром.

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