Автомобили с самыми странными селекторами КПП
Volkswagen ID.4
Странный рычаг переключения передач дизайнеры Volkswagen поместили прямо на приборную панель Volkswagen ID.4. Водителю предлагают манипулировать трапециевидным переключателем, поворачивая его в одно из трех положений. При этом селектор расположен недостаточно близко к рулю, чтобы дотянуться до него кончиками пальцев.
Lamborghini Urus
На центральной консоли Lamborghini Urus располагается куча кнопок и переключателей, отвечающих за самые разные функции. Слева водитель выбирает один из четырех предустановленных режимов вождения, а справа – программирует персональные настройки шасси, рулевого управления и подвески. В центре между ними красуется массивный красный тумблер коробки передач, напоминающий кнопку запуска ядерной ракеты.
Honda Civic Si (EP3)
Инженеры Honda решили поместить рычаг переключения механической коробки передач Civic Si на нижнюю часть передней панели. Такое решение связано с отсутствием центрального тоннеля. Переднеприводная трансмиссия автомобиля означает, что тяги могут быть короче, что позволяет Honda сэкономить на запчастях. В результате получилась очень странная на вид рукоятка механической коробки передач с изгибом, спрятанным под резиновым кофром.
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Ребята из американского тюнинг-ателье Road Show International показали свой новый проект – «заряженный» Lamborghini Urus, главные достоинства которого не сразу бросаются в глаза.Читать далее
-
06.02.2023, 11:21
Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль
Компания Honda и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустили предупреждение «Не садитесь за руль» для владельцев некоторых моделей Honda и Acura, сошедших с конвейера 20 лет назад.Читать далее
-
31.01.2023, 08:48
Пока все штампуют кроссоверы, Honda не откажется от седанов
Популярность сегмента SUV с каждым годом растет, а некогда популярные седаны постепенно отходят на второй план. Некоторые автопроизводители и вовсе исключили четырехдверки из своего модельного ряда, чтобы полностью сосредоточиться на кроссоверах. Но Honda остается верна себе.Читать далее
-
12.01.2023, 17:59
Электрический микроавтобус ID. Buzz получит полноприводную версию GTX
Компания «Volkswagen Коммерческие автомобили» планирует представить ранее анонсированную модификацию ID. Buzz GTX с системой полного привода до конца текущего года. Читать далее
-
22.12.2022, 20:35
Volkswagen повышает цены на ID.4 в США и намерен отказаться от практики бронирования
Volkswagen разослал электронное письмо американцам, забронировавшим ID.4 с объяснением тех изменений, которые будут внесены на все автомобили, собранные после 4 января 2023 года. Они коснутся повышения цен, изменения в структуре поставщиков аккумуляторов и прекращения системы бронирования.Читать далее
-
16.12.2022, 09:46
Американский морпех угнал у дилера мощный Honda Civic Type R (но забыл о камерах)
В Японии растет недовольство безнаказанностью американских солдат с местных военных баз США. Соглашение, подписанное между двумя странами, оставляет американской стороне широкое поле для юридических маневров.Читать далее
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