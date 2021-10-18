Автомобили с самыми удобными сидениями: эксперты назвали лучших в каждом сегменте
В категории компактых автомобилей победила новая Hyundai Elantra (5,7), второе место досталось Honda Civic (7,5), третье – Volkswagen Golf (7,8). В категории более крупных автомобилей лидером стал водородный Honda Clarity (5,3), который опередил Dodge Charger (5,5) и Nissan Maxima (5,8).
Лучшим среди компактных кроссоверов стал Nissan Rogue/X-Trail (4,2), второе место досталось Ford Mustang Mach-E (7,0), а третье – Honda CR-V (7,1). Среди более крупных внедорожников лидируют Chevrolet Blazer (6,1), Hyundai Palisade (6,4) и Nissan Murano (7,1). Среди пикапов победил Ram 1500 (6,3), за ним следуют Ford F-150 (6,4) и GMC Sierra (6,7).
Среди премиальных брендов в «легковом» сегменте победил Porsche 718 (4,6), который опередил Lexus RC (4,7) и Genesis G90 (4,9). В премиальном SUV-сегменте победа досталась Lexus UX (4,4), а второе и третье места заняли Lexus LX (5,8) и BMW X4 (6,1).
- 1 370 000 РHyundai Elantra 2016 в Москве
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- 1 150 000 РHyundai Elantra 2016 в Москве
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