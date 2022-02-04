Автомобили с V12, которые еще остались на рынке в 2022 году
Ferrari 812
Наверное, Ferrari станет последним в мире брендом, отказавшимся от V12. Но даже в линейке этого бренда осталось только две модели с 12-цилиндровым двигателем – 812 и Monza ограниченной серии, но там уже все раскуплено. Так что фактически доступной для покупки остается только Ferrari 812.
Gordon Murray Automotive T.50
Возвращение легендарного создателя McLaren F1 состоялось с потрясающим гиперкаром, построенным его собственной компанией Gordon Murray Automotive. Двигатель T.50 уникален, этот V12 Мюррей заказал у Cosworth специально для своей модели.
Машина является одним из главных технических событий десятилетия, так что неудивительно, что все 100 единиц были раскуплены за 48 часов. Мюррей планирует выпустить еще и гоночные Т.50 ограниченной серией, предзаказа на них еще не было.
Mercedes-Maybach S-Class
Это более крутая версия Mercedes-Benz S-Class, который и сам по себе потрясающе хорош. Тут создатели добавили роскоши и персональных настроек, которые призваны удовлетворить самую взыскательную публику. Это также единственная модель Mercedes, которая сегодня продается с двигателем V12. И есть все основания полагать, что она станет последней.
Aston Martin DB11
Серию DB британский бренд выпускает еще с 40-х годов прошлого века, она давно стала знаковой. Последней моделью на данный момент остается DB11, оснащенный, как и все предшественники, мощным V12. Станет ли она последней в серии – не известно.
Rolls-Royce Cullinan
Этот британский бренд от нехватки денег не страдает, его Rolls-Royce Cullinan оказался настоящим сокровищем. Высокий спрос, которым он пользовался с самого начала, пока не собирается падать. После того, как Mercedes-Benz G-Class с двигателем V12 ушел с рынка пару лет назад, Cullinan остался единственным внедорожником с таким двигателем.
Aston Martin DBS
У бренда есть и другая серия с двигателями V12, более дорогая и мощная модель DBS способна выдавать до 715 л.с. Также в 2022 году ожидается выход еще двух новинок с V12 – моделей Valkyrie и Speedster. Выпустят их настолько ограниченным тиражом, что они все уже проданы.
BMW M760i
Компания уже объявила о выходе нового поколения 7-й серии, но только не сообщила точную дату. Никто пока не знает, сохранит ли новое поколение традиционный для этой серии V12. Пока модель выпускается со старым V12 и представляет достойную альтернативу S-Class.
Rolls-Royce Phantom
Самый роскошный и один из самых дорогих на рынке, этот автомобиль оснащается V12 объемом 6,6 л. Уровню плавности, с которой он перевозит своих пассажиров, могут позавидовать все люксовые автопроизводители. И это не единственная модель в линейке с V12. Есть еще младшая версия лимузина – Ghost, чуть меньше и дешевле, а также модели Wraith и Dawn.
Lamborghini Aventador S
Модель дебютировала в 2011 году и, вероятно, скоро получит замену. Это по-прежнему один из самых редких и впечатляющих суперкаров с V12, поэтому будет очень интересно посмотреть, чем его заменят.
Pagani C10
Создатель гиперкаров Pagani пока не проявляет признаков того, что откажется от использования V12 от Mercedes в своих моделях. Сейчас компания работает над заказами по Huayra R, но и новое поколение Pagani не за горами. Уже известно рабочее название – С10. А также в сеть просочились изображения, предположительно с новым гиперкаром. Известно, что силовая установка будет, как и у Huayra – Mercedes V12, но с некоторыми доработками.
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