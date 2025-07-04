Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее

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Фото: СТТ

Теперь в базовой комплектации моделей семейства NN («Соболь NN» и «Газель NN») предусмотрены сразу две подушки – для водителя и переднего пассажира. Для «Газель NEXT» подушка безопасности водителя входит в стандартную комплектацию, а пассажирская предлагается как опция, рассказали 110km.ru в пресс-службе СТТ. На данный момент подушки доступны в модификациях с бортовой платформой, цельнометаллическими фургонами, комби и отдельными версиями автобусов с дизельным двигателем. В дальнейшем планируется расширение этой опции на остальные версии.Появление новой стандартной опции направлено на повышение пассивной защиты водителя и пассажиров, особенно при лобовых столкновениях. Все элементы безопасности внедрены с учетом конструктивных особенностей каждой модели и соответствуют современным требованиям как частных, так и корпоративных пользователей.

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Фото: СТТ

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Комплексная система безопасности была заложена еще на этапе проектирования. Среди других особенностей: повышенная жесткость кузова, программируемые зоны деформации, эффективно поглощающие энергию удара, а также телескопический механизм складывания рулевой колонки. Передняя подвеска, выполненная по двухрычажной схеме и интегрированная с рулевым управлением, обеспечивает стабильность автомобиля даже на высоких скоростях и при плохом дорожном покрытии.Новые комплектации уже доступны для заказа с июня 2025 года. Интеграция подушек безопасности открывает для автомобилей ГАЗ дополнительные возможности в сфере муниципальных закупок для работы в экстренных службах и в перевозках пассажиров, где безопасность является приоритетом.