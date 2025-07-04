Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
Появление новой стандартной опции направлено на повышение пассивной защиты водителя и пассажиров, особенно при лобовых столкновениях. Все элементы безопасности внедрены с учетом конструктивных особенностей каждой модели и соответствуют современным требованиям как частных, так и корпоративных пользователей.
Новые комплектации уже доступны для заказа с июня 2025 года. Интеграция подушек безопасности открывает для автомобилей ГАЗ дополнительные возможности в сфере муниципальных закупок для работы в экстренных службах и в перевозках пассажиров, где безопасность является приоритетом.
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-
30.06.2025, 13:45
Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех
Ozon объявил о запуске нового сервиса аренды автомобилей. Услуга под названием «Ozon Напрокат» позволяет брать машины напрокат от одного дня до месяца по цене 5550 рублей за сутки.Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
07.04.2025, 08:00
Грузовая «ГАЗель» влетела в подземный переход у станции метро «Парк Победы». Названа причина
На Кутузовском проспекте в Москве произошло эпичное ДТП: грузовая «ГАЗель» на полной скорости влетела в подземный переход, который также служит входом на станцию метро «Парк Победы».Читать далее
-
06.04.2025, 10:03
Дилер рассказал, сколько стоит превратить старую «ГАЗель» в новую
Компания «Луидор» предлагает услугу по обновлению внешнего вида старых моделей: «ГАЗель Next» легким движением руки превращается в современную «ГАЗель NN». Несмотря на солидный объем доработок, изменения в ПТС вносить не требуется.Читать далее
-
05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
- 1 205 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 2 000 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 000 000 РГАЗ ГАЗель Next 2014 в Москве
- 1 899 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2016 в Москве
- 1 100 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 1 730 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 770 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 700 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 2 300 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
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