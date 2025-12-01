Готовьте кошельки: популярные седаны и кроссоверы взлетели в цене почти на полмиллиона

Автомобили Solaris в России получили новые ценники

Бренд Solaris снова меняет прайс-листы. Подорожание коснулось нескольких моделей. Рост цен оказался весьма существенным. Особенно для версий с механикой. Узнайте, сколько теперь стоят машины.

Автомобильный бренд Solaris, который наладил выпуск машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, объявил о пересмотре рекомендованных розничных цен. На этот раз корректировка коснулась автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Как сообщают «Автоновости дня», увеличение стоимости оказалось весьма ощутимым и в некоторых случаях приблизилось к отметке в полмиллиона рублей.

Наиболее заметный скачок в процентном отношении продемонстрировал седан Solaris KRS, который является перелицованной версией хорошо знакомого россиянам Kia Rio. Комплектация Comfort, оснащенная 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и шестиступенчатой «механикой», подорожала почти на 17%. Если раньше за такой автомобиль просили 1 960 000 рублей, то теперь его цена составляет 2 290 000 рублей. Это серьезное изменение для одного из самых доступных седанов в модельной линейке.

Не остался в стороне и вседорожный хетчбек Solaris KRX, построенный на базе Kia Rio X. Здесь также наблюдается существенный рост. Версия Comfort с механической трансмиссией прибавила в цене 330 000 рублей, и теперь ее стоимость достигла 2 290 000 рублей. Более богатая комплектация Luxe AV подорожала еще сильнее - на 410 000 рублей, до итоговых 2 390 000 рублей. Таким образом, популярный хетчбек стал заметно менее доступным для широкого круга покупателей.

Максимальное же подорожание в абсолютных цифрах затронуло кроссовер Solaris HC, который представляет собой аналог Hyundai Creta. Здесь прибавка к цене оказалась самой внушительной. Комплектация Classic с 1,6-литровым мотором и МКПП стала дороже на 491 000 рублей, и ее новый ценник - 2 490 000 рублей. Версия Prime в аналогичной конфигурации подорожала на 411 000 рублей, до 2 390 000 рублей. Похоже, что спрос на кроссоверы позволяет производителю проводить такую ценовую политику.

Стоит напомнить, что предыдущее изменение прайс-листов компания проводила в ноябре прошлого года. Тогда основное внимание было уделено модификациям с автоматической коробкой передач. Нынешний шаг, вероятно, направлен на выравнивание ценовой политики по всему модельному ряду и отражает общие тенденции на российском автомобильном рынке, связанные с удорожанием логистики и комплектующих. Все автомобили Solaris собираются в России, что позволяет поддерживать их присутствие на рынке, но не защищает от глобальных экономических факторов.