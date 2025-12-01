Готовьте кошельки: популярные седаны и кроссоверы взлетели в цене почти на полмиллиона

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

1 декабря 2025, 18:05

Автомобили Solaris в России получили новые ценники

Автомобили Solaris в России получили новые ценники

Готовьте кошельки: популярные седаны и кроссоверы взлетели в цене почти на полмиллиона

Автомобили Solaris в России получили новые ценники

Бренд Solaris снова меняет прайс-листы. Подорожание коснулось нескольких моделей. Рост цен оказался весьма существенным. Особенно для версий с механикой. Узнайте, сколько теперь стоят машины.

Бренд Solaris снова меняет прайс-листы. Подорожание коснулось нескольких моделей. Рост цен оказался весьма существенным. Особенно для версий с механикой. Узнайте, сколько теперь стоят машины.

Автомобильный бренд Solaris, который наладил выпуск машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, объявил о пересмотре рекомендованных розничных цен. На этот раз корректировка коснулась автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Как сообщают «Автоновости дня», увеличение стоимости оказалось весьма ощутимым и в некоторых случаях приблизилось к отметке в полмиллиона рублей.

Наиболее заметный скачок в процентном отношении продемонстрировал седан Solaris KRS, который является перелицованной версией хорошо знакомого россиянам Kia Rio. Комплектация Comfort, оснащенная 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и шестиступенчатой «механикой», подорожала почти на 17%. Если раньше за такой автомобиль просили 1 960 000 рублей, то теперь его цена составляет 2 290 000 рублей. Это серьезное изменение для одного из самых доступных седанов в модельной линейке.

Не остался в стороне и вседорожный хетчбек Solaris KRX, построенный на базе Kia Rio X. Здесь также наблюдается существенный рост. Версия Comfort с механической трансмиссией прибавила в цене 330 000 рублей, и теперь ее стоимость достигла 2 290 000 рублей. Более богатая комплектация Luxe AV подорожала еще сильнее - на 410 000 рублей, до итоговых 2 390 000 рублей. Таким образом, популярный хетчбек стал заметно менее доступным для широкого круга покупателей.

Максимальное же подорожание в абсолютных цифрах затронуло кроссовер Solaris HC, который представляет собой аналог Hyundai Creta. Здесь прибавка к цене оказалась самой внушительной. Комплектация Classic с 1,6-литровым мотором и МКПП стала дороже на 491 000 рублей, и ее новый ценник - 2 490 000 рублей. Версия Prime в аналогичной конфигурации подорожала на 411 000 рублей, до 2 390 000 рублей. Похоже, что спрос на кроссоверы позволяет производителю проводить такую ценовую политику.

Стоит напомнить, что предыдущее изменение прайс-листов компания проводила в ноябре прошлого года. Тогда основное внимание было уделено модификациям с автоматической коробкой передач. Нынешний шаг, вероятно, направлен на выравнивание ценовой политики по всему модельному ряду и отражает общие тенденции на российском автомобильном рынке, связанные с удорожанием логистики и комплектующих. Все автомобили Solaris собираются в России, что позволяет поддерживать их присутствие на рынке, но не защищает от глобальных экономических факторов.

Упомянутые марки: Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис

Похожие материалы Солярис

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ижевск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться