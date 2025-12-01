Готовьте кошельки: популярные седаны и кроссоверы взлетели в цене почти на полмиллиона

1 декабря 2025, 18:05
Автомобили Solaris в России получили новые ценники
Автомобили Solaris в России получили новые ценники
Бренд Solaris снова меняет прайс-листы. Подорожание коснулось нескольких моделей. Рост цен оказался весьма существенным. Особенно для версий с механикой. Узнайте, сколько теперь стоят машины.
Автомобильный бренд Solaris, который наладил выпуск машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, объявил о пересмотре рекомендованных розничных цен. На этот раз корректировка коснулась автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Как сообщают «Автоновости дня», увеличение стоимости оказалось весьма ощутимым и в некоторых случаях приблизилось к отметке в полмиллиона рублей.
Наиболее заметный скачок в процентном отношении продемонстрировал седан Solaris KRS, который является перелицованной версией хорошо знакомого россиянам Kia Rio. Комплектация Comfort, оснащенная 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и шестиступенчатой «механикой», подорожала почти на 17%. Если раньше за такой автомобиль просили 1 960 000 рублей, то теперь его цена составляет 2 290 000 рублей. Это серьезное изменение для одного из самых доступных седанов в модельной линейке.
Не остался в стороне и вседорожный хетчбек Solaris KRX, построенный на базе Kia Rio X. Здесь также наблюдается существенный рост. Версия Comfort с механической трансмиссией прибавила в цене 330 000 рублей, и теперь ее стоимость достигла 2 290 000 рублей. Более богатая комплектация Luxe AV подорожала еще сильнее - на 410 000 рублей, до итоговых 2 390 000 рублей. Таким образом, популярный хетчбек стал заметно менее доступным для широкого круга покупателей.
Максимальное же подорожание в абсолютных цифрах затронуло кроссовер Solaris HC, который представляет собой аналог Hyundai Creta. Здесь прибавка к цене оказалась самой внушительной. Комплектация Classic с 1,6-литровым мотором и МКПП стала дороже на 491 000 рублей, и ее новый ценник - 2 490 000 рублей. Версия Prime в аналогичной конфигурации подорожала на 411 000 рублей, до 2 390 000 рублей. Похоже, что спрос на кроссоверы позволяет производителю проводить такую ценовую политику.
Стоит напомнить, что предыдущее изменение прайс-листов компания проводила в ноябре прошлого года. Тогда основное внимание было уделено модификациям с автоматической коробкой передач. Нынешний шаг, вероятно, направлен на выравнивание ценовой политики по всему модельному ряду и отражает общие тенденции на российском автомобильном рынке, связанные с удорожанием логистики и комплектующих. Все автомобили Solaris собираются в России, что позволяет поддерживать их присутствие на рынке, но не защищает от глобальных экономических факторов.
Похожие материалы Солярис
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:25
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
-
02.12.2025, 16:01
Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали
Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Солярис
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:25
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
-
02.12.2025, 16:01
Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали
Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве