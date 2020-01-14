14 января 2020, 09:56
Автомобили Suzuki подорожали на 50 тысяч рублей
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Российские дилеры повысили цены на весь модельный ряд Suzuki. Прибавка во всех комплектациях составила 50 000 рублей. Стоимость SX4 и Vitara не менялась с мая 2019 года, а Jimny дорожал совсем недавно – в ноябре.
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Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения, продажи которого стартовали в России в августе 2019 года, подорожал ...Читать далее
Компактный полноприводный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения с 1,5-литровым мотором (102 л.с.) и «механикой» в базовой комплектации GL стоит теперь минимум 1 439 000 рублей. Версия с автоматической коробкой передач обойдется в 1 499 000 рублей. За топовый Jimny GLX придется заплатить не менее 1 649 000 рублей.
Кроссовер Suzuki SX4 подорожал во всех комплектациях, включая топовую Tabi Powered by Pioneer. Базовая GL теперь стоит от 1 349 000 до 1 559 000 рублей, а GLX – от 1 579 000 до 1 779 000 рублей. Версия «Tabi» с премиальной акустикой Pioneer стоит от 1 665 990 рублей за кроссовер с 1,6-литровым мотором (117 сил) и от 1 865 990 рублей за версию с двигателем 1.4 (140 л.с.).
Бестселлер марки, кроссовер Suzuki Vitara, также подорожал на 50 тысяч рублей. Базовая комплектация GL со 117-сильным мотором стоит от 1 249 000 рублей (МКПП) или от 1 349 000 рублей за версию с 6-диапазонным «автоматом». Средняя комплектация GL+ с тем же силовым агрегатом стоит от 1 489 000 до 1 589 000 рублей. Топовая GLX – от 1 679 000 рублей за кроссовер с 1,4-литровым турбомотором (140 сил).
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Комментарии пользователей
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ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
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