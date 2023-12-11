Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне
«Вы уже можете проехать на чеченской «ГАЗели», на чеченском «АвтоВАЗе», но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность», – заявил Муслим Хучиев.
Он уточнил, что объем производства автомобилей Lada на автозаводе «Чеченавто» достигает 10 тысяч машин в год. Сборку «ГАЗелей» наладили осенью 2022 года. Объемы пока невелики – порядка сотни автомобилей в месяц. Более 1,5 тысяч автомобилей, в том числе бронированных, уже поставили в армию для целей и нужд специальной военной операции.
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11.12.2023, 07:05
На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде
В Алтайском крае в ночь на понедельник, 11 декабря, на переезде локомотив протаранил легковой автомобиль, внезапно выехавший перед ним на пути. В результате погибли два человека.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
11.12.2023, 00:07
АвтоВАЗ удваивает выпуск Lada Vesta: смогут ли продать?
С 11 декабря на автозаводе в Тольятти автомобили семейства Lada Vesta начнут собирать в две смены. Эксперты называют такое решение в большей степени политическим. Спрос на машины есть, но есть и риск производства некомплекта.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
10.12.2023, 18:32
На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz
Серьезная авария произошла в воскресенье, 10 декабря, в Абинском районе Краснодарского края. По неустановленным причинам МАN с полуприцепом вынесло на встречную полосу.Читать далее
-
08.12.2023, 15:04
Штраф за превышение средней скорости вернется в 2024 году
Минтранс подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, которые вводят понятие «средняя скорость» и предусматривают штраф за ее превышение. Если нововведение утвердят, штрафовать водителей начнут уже в следующем году.Читать далее
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