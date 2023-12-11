Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне

Ранее мы писали В Чечне начали выпускать спецтехнику на базе шасси ГАЗ Грозненское предприятие «Чеченавто» освоило выпуск автогидроподъемников для коммунальных служб на базе шасси ... Читать далее

Глава правительства Чеченской республики Муслим Хучиев в интервью ТАСС на Международной выставке-ярмарке «Россия» рассказал о планах наладить в регионе сборку автомобилей УАЗ. Производство рассчитывают запустить в 2024 году. В настоящее время в Аргуне создается автомобильный кластер. На предприятии уже собирают легковые автомобили Lada и коммерческие ГАЗ. Идет расширение площадей под производство моделей УАЗ, востребованных в зоне СВО.

«Вы уже можете проехать на чеченской «ГАЗели», на чеченском «АвтоВАЗе», но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность», – заявил Муслим Хучиев.

Он уточнил, что объем производства автомобилей Lada на автозаводе «Чеченавто» достигает 10 тысяч машин в год. Сборку «ГАЗелей» наладили осенью 2022 года. Объемы пока невелики – порядка сотни автомобилей в месяц. Более 1,5 тысяч автомобилей, в том числе бронированных, уже поставили в армию для целей и нужд специальной военной операции.

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